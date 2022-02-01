https://uz.sputniknews.ru/20220201/fevral-budet-suxim-i-teplym--prognoz-sinoptikov-na-mesyats-22483335.html
Каким будет февраль в Узбекистане – прогноз синоптиков на месяц
Каким будет февраль в Узбекистане – прогноз синоптиков на месяц
Данные, представленные Узгидрометцентром основаны на расчетах мировых прогностических центров.
2022-02-01T14:08+0500
2022-02-01T14:08+0500
2022-02-01T14:09+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Синоптики спрогнозировали погоду в Узбекистане на февраль. По данным Гидрометцентра, последний месяц зимы отличится отсутствием осадков и умеренной температурой, характерной для этого времени года.Данные, представленные Узгидрометцентром основаны на расчетах мировых прогностических центров.В первой декаде месяца ночью температура не будет превышать показателя в 5° тепла, местами ожидается до 2° мороза, днем колебание температуры – от 6-8° выше нуля до 12-14°.Осадки, преимущественно в виде дождя, пройдут в северной части страны 5 февраля, по остальной территории Узбекистана – 6 февраля. Местами по республике небольшие осадки возможны и в конце первой декады.Далее температура будет колебаться ночью от 0-5° тепла до 0-5° мороза, по северу до 8-13° мороза, днем от 10-15° тепла до 3-8° тепла. В основном же по Узбекистану дождя и снега в феврале ожидается меньше нормы.Читайте также:Стал доступен график глобального потепления для Узбекистана >>Потепление и дожди: прогноз погоды на неделю >>
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погода
Каким будет февраль в Узбекистане – прогноз синоптиков на месяц
14:08 01.02.2022 (обновлено: 14:09 01.02.2022)
В феврале в Узбекистане ожидается дождей дождя и снега в феврале ожидается меньше нормы.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Синоптики спрогнозировали погоду в Узбекистане на февраль. По данным Гидрометцентра, последний месяц зимы отличится отсутствием осадков и умеренной температурой, характерной для этого времени года.
Данные, представленные
Узгидрометцентром основаны на расчетах мировых прогностических центров.
В первой декаде месяца ночью температура не будет превышать показателя в 5° тепла, местами ожидается до 2° мороза, днем колебание температуры – от 6-8° выше нуля до 12-14°.
Осадки, преимущественно в виде дождя, пройдут в северной части страны 5 февраля, по остальной территории Узбекистана – 6 февраля. Местами по республике небольшие осадки возможны и в конце первой декады.
Далее температура будет колебаться ночью от 0-5° тепла до 0-5° мороза, по северу до 8-13° мороза, днем от 10-15° тепла до 3-8° тепла.
В основном же по Узбекистану дождя и снега в феврале ожидается меньше нормы.
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