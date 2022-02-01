https://uz.sputniknews.ru/20220201/rossiya-stala-predsedatelem-sovbeza-oon-kakie-temy-ona-podnimet-22480560.html

Россия стала председателем Совбеза ООН. Какие темы она поднимет

Россия стала председателем Совбеза ООН. Какие темы она поднимет

В феврале страна проведет дебаты по взаимодействию ООН с ОДКБ, а также обсудит выполнение Минских соглашений и другие острые темы.

2022-02-01T12:49+0500

2022-02-01T12:49+0500

2022-02-01T12:49+0500

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В феврале Россия будет возглавлять Совет безопасности ООН. В качестве председателя страна планирует поднять для обсуждения ряд актуальных вопросов, сообщило Министерство иностранных дел на своем сайте.В частности, на 16 февраля запланированы дебаты по взаимодействию ООН и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).В ходе дебатов также обсудят потенциал ОДКБ в противодействии террористическим и наркоугрозам, исходящим с территории Афганистана, а также перспективы участия союза в миротворческой деятельности ООН.В начале февраля также пройдут дебаты на тему "Гуманитарные аспекты санкционных режимов СБ ООН".В частности, министерство считает полезным привлечь внимание к проблеме односторонних санкций, которые подрывают гуманитарную ситуацию в отдельных странах.Еще одно крупное мероприятие месяца – традиционный брифинг Совета безопасности в годовщину подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Пройдет он 17 февраля и призван подсветить роль СБ в сопровождении реализации Минских договоренностей на фоне явного нежелания Киева выполнять свои обязательства.Планируется также обсудить ситуацию в Сирии, ЦАР, Сомали, Йемене, Ираке и Гаити, на Корейском полуострове и на ближнем востоке, а также вопросы борьбы с терроризмом.Совет безопасности Организации объединенных наций – один из ключевых органов организации, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности.Читайте также: Европарламент просит санкции для Казахстана

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