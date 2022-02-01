https://uz.sputniknews.ru/20220201/rossiya-stala-predsedatelem-sovbeza-oon-kakie-temy-ona-podnimet-22480560.html
Россия стала председателем Совбеза ООН. Какие темы она поднимет
Россия стала председателем Совбеза ООН. Какие темы она поднимет
В феврале страна проведет дебаты по взаимодействию ООН с ОДКБ, а также обсудит выполнение Минских соглашений и другие острые темы.
2022-02-01T12:49+0500
2022-02-01T12:49+0500
2022-02-01T12:49+0500
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В феврале Россия будет возглавлять Совет безопасности ООН. В качестве председателя страна планирует поднять для обсуждения ряд актуальных вопросов, сообщило Министерство иностранных дел на своем сайте.В частности, на 16 февраля запланированы дебаты по взаимодействию ООН и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).В ходе дебатов также обсудят потенциал ОДКБ в противодействии террористическим и наркоугрозам, исходящим с территории Афганистана, а также перспективы участия союза в миротворческой деятельности ООН.В начале февраля также пройдут дебаты на тему "Гуманитарные аспекты санкционных режимов СБ ООН".В частности, министерство считает полезным привлечь внимание к проблеме односторонних санкций, которые подрывают гуманитарную ситуацию в отдельных странах.Еще одно крупное мероприятие месяца – традиционный брифинг Совета безопасности в годовщину подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Пройдет он 17 февраля и призван подсветить роль СБ в сопровождении реализации Минских договоренностей на фоне явного нежелания Киева выполнять свои обязательства.Планируется также обсудить ситуацию в Сирии, ЦАР, Сомали, Йемене, Ираке и Гаити, на Корейском полуострове и на ближнем востоке, а также вопросы борьбы с терроризмом.Совет безопасности Организации объединенных наций – один из ключевых органов организации, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности.Читайте также: Европарламент просит санкции для Казахстана
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одкб, оон, совбез оон
Россия стала председателем Совбеза ООН. Какие темы она поднимет
В феврале страна проведет дебаты по взаимодействию ООН с ОДКБ, а также обсудит выполнение Минских соглашений и другие острые темы.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik.
В феврале Россия будет возглавлять Совет безопасности ООН. В качестве председателя страна планирует поднять для обсуждения ряд актуальных вопросов, сообщило Министерство иностранных дел на своем сайте
.
В частности, на 16 февраля запланированы дебаты по взаимодействию ООН и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).
"На заседании предполагается обсудить пути наращивания такого сотрудничества с учетом весомой роли объединения в обеспечении безопасности на евразийском пространстве, что продемонстрировали его эффективные меры по содействию нормализации обстановки в Казахстане", - подчеркивает пресс-служба министерства.
В ходе дебатов также обсудят потенциал ОДКБ в противодействии террористическим и наркоугрозам, исходящим с территории Афганистана, а также перспективы участия союза в миротворческой деятельности ООН.
В начале февраля также пройдут дебаты на тему "Гуманитарные аспекты санкционных режимов СБ ООН".
"Рассчитываем, что дискуссия поможет согласовать общие подходы по минимизации негативных последствий международных ограничительных мер, которые тормозят экономическое развитие и снижают уровень жизни населения, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - заявили в министерстве.
В частности, министерство считает полезным привлечь внимание к проблеме односторонних санкций, которые подрывают гуманитарную ситуацию в отдельных странах.
Еще одно крупное мероприятие месяца – традиционный брифинг Совета безопасности в годовщину подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Пройдет он 17 февраля и призван подсветить роль СБ в сопровождении реализации Минских договоренностей на фоне явного нежелания Киева выполнять свои обязательства.
Планируется также обсудить ситуацию в Сирии, ЦАР, Сомали, Йемене, Ираке и Гаити, на Корейском полуострове и на ближнем востоке, а также вопросы борьбы с терроризмом.
Совет безопасности Организации объединенных наций – один из ключевых органов организации, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности.