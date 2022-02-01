https://uz.sputniknews.ru/20220201/sardor-rashidov-snova-sygraet-za-paxtakor-22482492.html
Сардор Рашидов снова сыграет за "Пахтакор"
Сардор Рашидов снова сыграет за "Пахтакор"
В предыдущем сезоне узбекистанский полузащитник провел в составе ташкентской команды 9 матчей. За это время он стал автором двух голов.
2022-02-01T13:41+0500
2022-02-01T13:41+0500
2022-02-01T13:47+0500
спорт
футбол
фк "пахтакор"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/01/22482414_0:146:1280:867_1920x0_80_0_0_2702b2ac1045ec03f887d27818b9b28d.jpg
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Полузащитник сборной Узбекистана Сардор Рашидов вновь вернулся в "Пахтакор". Спортсмен перешел в столичный клуб в качестве свободного агента. Он подписал контракт до конца 2022 года, сообщает пресс-служба "Пахтакора".В предыдущем сезоне Рашидов провел в составе ташкентской команды 9 матчей. За это время он стал автором двух голов. В середине сезона футболист начал играть за клуб "Кувейт".Узбекистанская пятерка: самые заметные легионеры в чемпионате Катара >>Рашидов является воспитанником джизакского клуба "Согдиана". Он играл в столичных командах "Бунёдкор" и "Локомотив". К тому же спортсмен выступал за катарские "Аль-Джаиш" и "Катар", клуб из ОАЭ "Аль-Джазира", а также португальский клуб "Насьонал" (Мадейра). К настоящему времени он уже стал четырехкратным чемпионом Узбекистана. За национальную сборную страны Рашидов провел более 50 матчей.Читайте также:Названы самые дорогие легионеры узбекского футбола >>Узбекский футболист подписал контракт с бывшим клубом Криштиану Роналду >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/01/22482414_0:138:1280:1099_1920x0_80_0_0_ed44081ee0ef8e206fdee08d8e77cdfe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, фк "пахтакор"
Сардор Рашидов снова сыграет за "Пахтакор"
13:41 01.02.2022 (обновлено: 13:47 01.02.2022)
В предыдущем сезоне узбекистанский полузащитник провел в составе ташкентской команды 9 матчей. За это время он стал автором двух голов.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik.
Полузащитник сборной Узбекистана Сардор Рашидов вновь вернулся в "Пахтакор". Спортсмен перешел в столичный клуб в качестве свободного агента. Он подписал контракт до конца 2022 года, сообщает
пресс-служба "Пахтакора".
В предыдущем сезоне Рашидов провел в составе ташкентской команды 9 матчей. За это время он стал автором двух голов. В середине сезона футболист начал играть за клуб "Кувейт".
Рашидов является воспитанником джизакского клуба "Согдиана". Он играл в столичных командах "Бунёдкор" и "Локомотив". К тому же спортсмен выступал за катарские "Аль-Джаиш" и "Катар", клуб из ОАЭ "Аль-Джазира", а также португальский клуб "Насьонал" (Мадейра). К настоящему времени он уже стал четырехкратным чемпионом Узбекистана. За национальную сборную страны Рашидов провел более 50 матчей.