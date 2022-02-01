https://uz.sputniknews.ru/20220201/sardor-rashidov-snova-sygraet-za-paxtakor-22482492.html

Сардор Рашидов снова сыграет за "Пахтакор"

Сардор Рашидов снова сыграет за "Пахтакор"

В предыдущем сезоне узбекистанский полузащитник провел в составе ташкентской команды 9 матчей. За это время он стал автором двух голов.

2022-02-01T13:41+0500

2022-02-01T13:41+0500

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спорт

футбол

фк "пахтакор"

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Полузащитник сборной Узбекистана Сардор Рашидов вновь вернулся в "Пахтакор". Спортсмен перешел в столичный клуб в качестве свободного агента. Он подписал контракт до конца 2022 года, сообщает пресс-служба "Пахтакора".В предыдущем сезоне Рашидов провел в составе ташкентской команды 9 матчей. За это время он стал автором двух голов. В середине сезона футболист начал играть за клуб "Кувейт".Узбекистанская пятерка: самые заметные легионеры в чемпионате Катара >>Рашидов является воспитанником джизакского клуба "Согдиана". Он играл в столичных командах "Бунёдкор" и "Локомотив". К тому же спортсмен выступал за катарские "Аль-Джаиш" и "Катар", клуб из ОАЭ "Аль-Джазира", а также португальский клуб "Насьонал" (Мадейра). К настоящему времени он уже стал четырехкратным чемпионом Узбекистана. За национальную сборную страны Рашидов провел более 50 матчей.Читайте также:Названы самые дорогие легионеры узбекского футбола >>Узбекский футболист подписал контракт с бывшим клубом Криштиану Роналду >>

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футбол, фк "пахтакор"