https://uz.sputniknews.ru/20220201/senat-podschital-kolichestvo-pornosaytov-v-uznete-22485862.html

Сенат подсчитал количество порносайтов в Узнете

Сенат подсчитал количество порносайтов в Узнете

Из-за отсутствия качественного национального контента внимание молодежи и несовершеннолетних переключается на зарубежный, который не соответствует духовно-нравственным основам.

2022-02-01T16:25+0500

2022-02-01T16:25+0500

2022-02-01T16:25+0500

общество

интернет

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Сенаторы отчитались о количестве правонарушений в сфере информационной политики Узбекистана. В прошлом году их было 2097. Кроме того в национальном доменном пространстве избранники народа обнаружили 289 действующих порносайтов и 91 веб-сайт, который пропагандирует безрассудство и моральное извращение.В сети Интернет и социальных сетях практически не распространяются материалы по патриотическому воспитанию молодежи, нет иллюстрированных пособий, направленных на защиту детей от различных информационных атак в сети.На платформе "Википедия" информация об Узбекистане недостаточна, не хватает качественных исторических и художественных фильмов об Узбекистане. Поэтому внимание молодежи и несовершеннолетних переключается на зарубежный контент, который не соответствует духовно-нравственным основам.Озвучено и число узбекистанцев, пользующихся социальными сетями. Так имеются 4,7 млн пользователей Facebook, 3,7 млн – Instagram, 288 тысяч – LinkedIn, 18 млн – Telegram, 16,7 млн – "Одноклассники", 51,6 тысяч – Twitter и 2,6 млн – "Вконтакте". Большинство пользователей – молодежь.Читайте также:Скандал с голой танцовщицей на фестивале "Стихия": что ответили власти >>Кино для взрослых: как мошенники обманывали посетителей сайтов в Узбекистане >>

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