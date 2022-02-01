https://uz.sputniknews.ru/20220201/stalo-izvestno-pochemu-v-batumi-oppozitsionery-xoteli-zanyat-kabinet-mera-22479764.html

Стало известно, почему в Батуми оппозиционеры хотели занять кабинет мэра

Стало известно, почему в Батуми оппозиционеры хотели занять кабинет мэра

Депутаты сакребуло Батуми от оппозиционной партии пришли в мэрию примерно в 10.00 по местному времени.

2022-02-01T12:00+0500

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Участники самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" заняли кабинет градоначальника мэрии черноморского курортного города Батуми Арчила Чиковани, сообщает Sputnik Грузия.Депутаты сакребуло Батуми от оппозиционной партии пришли в мэрию примерно в 10.00 по местному времени. Они требовали встречи с главой города, которого на тот момент не было на месте.Представители оппозиции заявляли, что в городе есть много проблем, связанных с незаконными строительствами. Именно эти проблемы депутаты намерены были обсудить с мэром города.Несмотря на предупреждение и сопротивление охраны, оппозиционеры заняли приемную кабинета мэра. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Правоохранители силой вывели депутатов.Отмечается, что пока представители ЕНД ждали Чиковани в мэрии, он находился на улице Хахули. Здесь он знакомился с инфраструктурными работами.В Тбилиси соцработники вышли на акцию протеста >>"Нет никакой проблемы встретиться с представителями оппозиции, это цирковое представление. Ежедневная деструкция наносит ущерб нашему нанесению... А для нас главным приоритетом являются наши граждане", - заявил Чиковани.Оппозиционеры продолжили дожидаться градоначальника в фойе мэрии. Кабинет мэра в это время охранял полицейский кордон.

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батуми, оппозиция