https://uz.sputniknews.ru/20220201/tort-ee-velichestva-vkusneyshaya-klassika-22377625.html

Торт Ее Величества: вкуснейшая классика

Торт Ее Величества: вкуснейшая классика

Очень простой, быстрый и вкусный джемовый торт, названный в честь британской королевы, прекрасно подойдет и для домашнего чаепития, и для приема дорогих... 01.02.2022, Sputnik Узбекистан

2022-02-01T07:00+0500

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2022-02-01T07:00+0500

это интересно

рецепт

торт

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Торт Victoria Sandwich назван в честь британской королевы Виктории, правившей Британской империей большую часть XIX века. По легенде, Ее Величество обязательно лакомилась кусочком такого торта во время традиционного пятичасового чаепития. Этот простой, быстрый и неизменно вкусный рецепт стал популярен от Англии до Австралии.Ингредиенты:ПриготовлениеРазогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте миксером масло, сахар, яйца, муку и разрыхлитель.Выпекайте около 25 минут до золотистого цвета, готовность проверьте шпажкой.Охладите бисквит, затем разрежьте на два коржа. Смажьте один корж джемом, накройте вторым коржом. По желанию, можно поверх джема нанести также взбитые сливки. Верх торта можно посыпать сахарной пудрой.Читайте также: Лимонный кекс прямиком из Англии

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рецепт, торт