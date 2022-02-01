https://uz.sputniknews.ru/20220201/v-uzbekistan-poshel-pervyy-konteynernyy-poezd-iz-kitaya-22492832.html
В Узбекистан пошел первый контейнерный поезд из Китая
В Узбекистан пошел первый контейнерный поезд из Китая
В состав маршрутного поезда включены 70 сорокафутовых контейнеров с бытовыми товарами. Проект стал возможным благодаря сотрудничеству с российскими партнерами.
2022-02-01T20:00+0500
2022-02-01T20:00+0500
2022-02-01T20:00+0500
экономика
узбекистан
поезд
китай
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Узбекистан отправился первый контейнерный поезд из Китая, который пройдет через Россию.Это стало возможным благодаря сотрудничеству контейнерных операторов АО "РЖД Бизнес Актив" и "Ўзтемирйўлконтейнер". Один входит в структуру Российских железных дорог, второй — узбекских. Как сообщили в "Узбекистон темир йуллари", поезд вышел с китайского порта Циндао.Отмечается, что в состав маршрутного поезда включены 70 сорокафутовых контейнеров с бытовыми товарами. Время прибытия в Узбекистан составляет 11-12 суток."РЖД Бизнес Актив" — мультимодальный контейнерный оператор, специализирующийся на организации внутрироссийских и экспортно-импортных контейнерных перевозках в страны Азии и Европы. Единственным акционером компании является дочерняя компания РЖД — "РЖД Логистика".Ранее сообщалось, что “РЖД Логистика” и узбекская логистическая компания ООО “UTI Transit” создали совместное предприятие (СП) ООО “RZDL TRANSSERVICE GROUP”. Предприятие будет заниматься привлечением клиентов на маршруты в Россию, Казахстан, Таджикистан и транзит из Китая. Она будет принимать участие в развитии новых транспортных коридоров из Китая в Афганистан и Пакистан."РЖД Логистика" также участвует в проекте "Агроэкспресс".
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узбекистан, поезд, китай
В Узбекистан пошел первый контейнерный поезд из Китая
В состав маршрутного поезда включены 70 сорокафутовых контейнеров с бытовыми товарами. Проект стал возможным благодаря сотрудничеству с российскими партнерами.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Узбекистан отправился первый контейнерный поезд из Китая, который пройдет через Россию.
Это стало возможным благодаря сотрудничеству контейнерных операторов АО "РЖД Бизнес Актив" и "Ўзтемирйўлконтейнер". Один входит в структуру Российских железных дорог, второй — узбекских. Как сообщили в "Узбекистон темир йуллари", поезд вышел с китайского порта Циндао.
"Первый контейнерный блок-поезд в сотрудничестве с "РЖД Бизнес Актив" и "Узтемирйулконтейнер", который вышел с китайского порта Циндао, начал своё движение 30 января со станции Мыс-Чуркин в России в сторону станции Чукурсай (на узбекско-казахстанской границе – ред.)", — говорится в сообщении.
Отмечается
, что в состав маршрутного поезда включены 70 сорокафутовых контейнеров с бытовыми товарами. Время прибытия в Узбекистан составляет 11-12 суток.
"РЖД Бизнес Актив" — мультимодальный контейнерный оператор, специализирующийся на организации внутрироссийских и экспортно-импортных контейнерных перевозках в страны Азии и Европы. Единственным акционером компании является дочерняя компания РЖД — "РЖД Логистика".
Ранее сообщалось
, что “РЖД Логистика” и узбекская логистическая компания ООО “UTI Transit” создали совместное предприятие (СП) ООО “RZDL TRANSSERVICE GROUP”.
Предприятие будет заниматься привлечением клиентов на маршруты в Россию, Казахстан, Таджикистан и транзит из Китая. Она будет принимать участие в развитии новых транспортных коридоров из Китая в Афганистан и Пакистан.
"РЖД Логистика" также участвует в проекте "Агроэкспресс".