https://uz.sputniknews.ru/20220201/v-uzbekistane-mojet-otkrytsya-filial-kazaxstanskogo-vuza-22482177.html

В Узбекистане может открыться филиал казахстанского вуза

В Узбекистане может открыться филиал казахстанского вуза

Генконсул Узбекистана в Актау обсудил возможность открытия филиала с ректором Атырауского университета нефти и газа.

2022-02-01T13:26+0500

2022-02-01T13:26+0500

2022-02-01T13:26+0500

общество

узбекистан

казахстан

филиал

вуз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/08/15961465_0:56:2969:1726_1920x0_80_0_0_7bf161c8dd278f74df0dbedb9501bac0.jpg

ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Карши может открыться филиал Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева (АУНГ). Такую возможность обсудил генеральный консул Узбекистана в Актау Атабек Турсынбеков на встрече с руководством и сотрудниками вуза, сообщает Информационное агентство "Дунё".Генконсул рассказал представителям университета о развитии нефтегазового сектора своей страны, о запуске в конце минувшего года крупного завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.Поскольку расширяющейся нефтегазовой отрасли республики нужны квалифицированные кадры, власти страны рассматривают возможность открытия филиалов ведущих зарубежных учебных заведений.Завод GTLоткрылся в Кашкадарьинской области 25 декабря 2021 года. На предприятии-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. За их счет предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год. Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.Читайте также: Минэнерго показал завод-гигант Uzbekistan GTL изнутри - видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, казахстан, филиал, вуз