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В Узбекистане может открыться филиал казахстанского вуза
В Узбекистане может открыться филиал казахстанского вуза
Генконсул Узбекистана в Актау обсудил возможность открытия филиала с ректором Атырауского университета нефти и газа.
2022-02-01T13:26+0500
2022-02-01T13:26+0500
общество
узбекистан
казахстан
филиал
вуз
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Карши может открыться филиал Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева (АУНГ). Такую возможность обсудил генеральный консул Узбекистана в Актау Атабек Турсынбеков на встрече с руководством и сотрудниками вуза, сообщает Информационное агентство "Дунё".Генконсул рассказал представителям университета о развитии нефтегазового сектора своей страны, о запуске в конце минувшего года крупного завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.Поскольку расширяющейся нефтегазовой отрасли республики нужны квалифицированные кадры, власти страны рассматривают возможность открытия филиалов ведущих зарубежных учебных заведений.Завод GTLоткрылся в Кашкадарьинской области 25 декабря 2021 года. На предприятии-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. За их счет предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год. Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.Читайте также: Минэнерго показал завод-гигант Uzbekistan GTL изнутри - видео
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узбекистан, казахстан, филиал, вуз

В Узбекистане может открыться филиал казахстанского вуза

13:26 01.02.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтуденты
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© Sputnik / Евгений Биятов
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Генконсул Узбекистана в Актау обсудил возможность открытия филиала с ректором Атырауского университета нефти и газа.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Карши может открыться филиал Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева (АУНГ). Такую возможность обсудил генеральный консул Узбекистана в Актау Атабек Турсынбеков на встрече с руководством и сотрудниками вуза, сообщает Информационное агентство "Дунё".
Генконсул рассказал представителям университета о развитии нефтегазового сектора своей страны, о запуске в конце минувшего года крупного завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.
Поскольку расширяющейся нефтегазовой отрасли республики нужны квалифицированные кадры, власти страны рассматривают возможность открытия филиалов ведущих зарубежных учебных заведений.
"Казахстанская сторона выразила заинтересованность в открытии филиала университета в Карши. Стороны договорились начать проработку данного вопроса", - заключает информагентство.
Завод GTLоткрылся в Кашкадарьинской области 25 декабря 2021 года. На предприятии-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. За их счет предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год. Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд.
В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.
Читайте также: Минэнерго показал завод-гигант Uzbekistan GTL изнутри - видео
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