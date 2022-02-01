https://uz.sputniknews.ru/20220201/v-uzbekistane-sozdali-pervyy-film-dlya-slepyx---video-22490151.html
В Узбекистане создали первый фильм для слепых - видео
В Узбекистане создали первый фильм для слепых - видео
Теперь пользователи мечтают о создании фильмотек в специализированных библиотеках республики
2022-02-01T18:27+0500
2022-02-01T18:27+0500
2022-02-01T18:27+0500
общество
узбекистан
фильм
комментарий
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Ташкенте прошла презентация первого короткометражного кинофильма для слепых – с тифлокомментарием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.На презентацию в Центральной библиотеке для слепых собрались постоянные пользователи библиотеки. Им был продемонстрирован короткометражный 16-минутный фильм, снабженный тифлокомментарием - лаконичным описанием видеоряда голосом.В самом фильме нет диалогов. Все, происходящее на экране, описывает тифлокомментарий, который замещает для инвалидов по зрению визуальную информацию. Кроме короткометражного фильма, уже создано два мультфильма с комментарием на узбекском языке. Теперь помимо коллекции аудиокниг в специализированных библиотеках можно будет создать фильмотеки для слепых и слабовидящих, надеются пользователи Центральной библиотеки.В последнее время в Узбекистане тифлокомментированию стали уделять все больше внимания.Первые спектакли с тифлокомментированием в стране – "Первая любовь Ходжи Насреддина" и "Лекарь поневоле" - показали в Государственном молодежном театре Узбекистана в 2020 году. Комментировала спектакли Юлия Андриевич из Москвы.В феврале прошлого года в Узбекистане было организовано сразу несколько представлений с комментированием: "Это я, Эдит Пиаф" в Молодежном театре Узбекистана, "Как баба Маша Колобка пекла" в Республиканском кукольном театре Узбекистан, "Золотой дракон" в театре Ильхом и балет "Лебединое озеро" в Государственном академическом большом театре им. Алишера Навои. В этот раз в Ташкент приехала российская актриса и тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова.В настоящее время Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Институт "Реакомп" (Москва) проводят образовательную программу по подготовке специалистов-тифлокомментаторов.Грант от Фонда покрывает расходы на обучение: онлайн-курс и очное обучение в Институте "Реакомп". Выпускники будут трудоустроены в театры Узбекистана для помощи незрячим и слабовидящим людям.Читайте также: Узбекистан присоединился к Марракешскому договору: что это значит?
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узбекистан, фильм, комментарий
В Узбекистане создали первый фильм для слепых - видео
Теперь инвалиды по зрению мечтают о создании фильмотек в специализированных библиотеках республики.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik
. В Ташкенте прошла презентация первого короткометражного кинофильма для слепых – с тифлокомментарием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры
республики.
На презентацию в Центральной библиотеке для слепых собрались постоянные пользователи библиотеки. Им был продемонстрирован короткометражный 16-минутный фильм, снабженный тифлокомментарием - лаконичным описанием видеоряда голосом.
"Пять-шесть месяцев назад я думала, что это невозможно, что тифлокомментарий в Узбекистане внедрить будет сложно. Сейчас вижу, что ошиблась, для меня это стало большим сюрпризом", - так прокомментировали новшество зрители.
В самом фильме нет диалогов. Все, происходящее на экране, описывает тифлокомментарий, который замещает для инвалидов по зрению визуальную информацию. Кроме короткометражного фильма, уже создано два мультфильма с комментарием на узбекском языке. Теперь помимо коллекции аудиокниг в специализированных библиотеках можно будет создать фильмотеки для слепых и слабовидящих, надеются пользователи Центральной библиотеки.
В последнее время в Узбекистане тифлокомментированию стали уделять все больше внимания.
Первые спектакли с тифлокомментированием в стране – "Первая любовь Ходжи Насреддина" и "Лекарь поневоле" - показали в Государственном молодежном театре Узбекистана в 2020 году. Комментировала спектакли Юлия Андриевич из Москвы.
В феврале прошлого года в Узбекистане было организовано сразу несколько представлений с комментированием: "Это я, Эдит Пиаф" в Молодежном театре Узбекистана, "Как баба Маша Колобка пекла" в Республиканском кукольном театре Узбекистан, "Золотой дракон" в театре Ильхом и балет "Лебединое озеро" в Государственном академическом большом театре им. Алишера Навои. В этот раз в Ташкент приехала российская актриса и тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова.
В настоящее время Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Институт "Реакомп" (Москва) проводят образовательную программу по подготовке специалистов-тифлокомментаторов.
Грант от Фонда покрывает расходы на обучение: онлайн-курс и очное обучение в Институте "Реакомп". Выпускники будут трудоустроены в театры Узбекистана для помощи незрячим и слабовидящим людям.