https://uz.sputniknews.ru/20220201/v-uzbekistane-zaregistrirovana-federatsiya-biatlona-22488711.html

В Узбекистане зарегистрирована Федерация биатлона

В Узбекистане зарегистрирована Федерация биатлона

Биатлон — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий в себе лыжные гонки со стрельбой из винтовки.

2022-02-01T17:53+0500

2022-02-01T17:53+0500

2022-02-01T17:53+0500

спорт

узбекистан

гонки

винтовка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/01/22488961_0:112:3247:1938_1920x0_80_0_0_b58587848c01ab987cdfbe32374d83a3.jpg

ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало в стране Федерацию биатлона.Об этом в Telegram заявила пресс-секретарь ведомства Севара Уринбаева. Организация будет заниматься развитием и популяризацией этого вида спорта на территории республики.Она также займется всесторонней поддержкой спортсменов, особенно молодежи, защитой прав и законных интересов своих членов.Биатлон — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий в себе лыжные гонки со стрельбой из винтовки.На этой неделе в Пекине стартует зимняя Олимпиада, в которой принимает участие единственный спортсмен из Узбекистана. Комилжон Тухтаев выступит в соревнованиях по гигантскому слалому 13 февраля, а 16-го — по слалому.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, гонки, винтовка