https://uz.sputniknews.ru/20220201/v-uzbekistane-zaregistrirovana-federatsiya-biatlona-22488711.html
В Узбекистане зарегистрирована Федерация биатлона
В Узбекистане зарегистрирована Федерация биатлона
Биатлон — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий в себе лыжные гонки со стрельбой из винтовки.
2022-02-01T17:53+0500
2022-02-01T17:53+0500
2022-02-01T17:53+0500
спорт
узбекистан
гонки
винтовка
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало в стране Федерацию биатлона.Об этом в Telegram заявила пресс-секретарь ведомства Севара Уринбаева. Организация будет заниматься развитием и популяризацией этого вида спорта на территории республики.Она также займется всесторонней поддержкой спортсменов, особенно молодежи, защитой прав и законных интересов своих членов.Биатлон — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий в себе лыжные гонки со стрельбой из винтовки.На этой неделе в Пекине стартует зимняя Олимпиада, в которой принимает участие единственный спортсмен из Узбекистана. Комилжон Тухтаев выступит в соревнованиях по гигантскому слалому 13 февраля, а 16-го — по слалому.
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узбекистан, гонки, винтовка
В Узбекистане зарегистрирована Федерация биатлона
Биатлон — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий в себе лыжные гонки со стрельбой из винтовки.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало в стране Федерацию биатлона.
Об этом в Telegram заявила
пресс-секретарь ведомства Севара Уринбаева. Организация будет заниматься развитием и популяризацией этого вида спорта на территории республики.
Она также займется всесторонней поддержкой спортсменов, особенно молодежи, защитой прав и законных интересов своих членов.
Биатлон — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий в себе лыжные гонки со стрельбой из винтовки.
На этой неделе в Пекине стартует зимняя Олимпиада, в которой принимает участие единственный спортсмен из Узбекистана. Комилжон Тухтаев выступит
в соревнованиях по гигантскому слалому 13 февраля, а 16-го — по слалому.