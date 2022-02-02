https://uz.sputniknews.ru/20220202/eto-ploxaya-istoriya-popova-vyskazalas-o-biolaboratoriyax-ssha-u-granits-rf--video-22508820.html

Это плохая история: Попова высказалась о биолабораториях США у границ РФ — видео

Это плохая история: Попова высказалась о биолабораториях США у границ РФ — видео

Анна Попова считает, что россиянам необходима защита от биолабораторий США, которые располагаются вблизи границ РФ.

2022-02-02T18:08+0500

2022-02-02T18:08+0500

2022-02-02T18:10+0500

видео

мультимедиа

анна попова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/02/22505780_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f5a012460376f725ce76aca619172d4.jpg

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "санитарный щит" одним из элементов защиты населения России от биолабораторий США, которые располагаются в критической близости к границам РФ.Они имеют право работать с самыми опасными патогенами, но никто не знает, с чем на самом деле там работают. "Это плохая история, но она есть, и мы должны защищаться", — сказала глава Роспотребнадзора.О том, как развитие синтетической биологии превратилось в один из самых больших рисков, — во фрагменте интервью главы ведомства нашим коллегам из РИА Новости.Читайте также:Что скрывается в биолабораториях США в ближнем зарубежье >>Онищенко раскрыл, зачем США нужна военная биолаборатория в Казахстане >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , видео, анна попова