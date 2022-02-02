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Это плохая история: Попова высказалась о биолабораториях США у границ РФ — видео
Это плохая история: Попова высказалась о биолабораториях США у границ РФ — видео
Анна Попова считает, что россиянам необходима защита от биолабораторий США, которые располагаются вблизи границ РФ.
2022-02-02T18:08+0500
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "санитарный щит" одним из элементов защиты населения России от биолабораторий США, которые располагаются в критической близости к границам РФ.Они имеют право работать с самыми опасными патогенами, но никто не знает, с чем на самом деле там работают. "Это плохая история, но она есть, и мы должны защищаться", — сказала глава Роспотребнадзора.О том, как развитие синтетической биологии превратилось в один из самых больших рисков, — во фрагменте интервью главы ведомства нашим коллегам из РИА Новости.Читайте также:Что скрывается в биолабораториях США в ближнем зарубежье &gt;&gt;Онищенко раскрыл, зачем США нужна военная биолаборатория в Казахстане &gt;&gt;
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мультимедиа , видео, анна попова

Это плохая история: Попова высказалась о биолабораториях США у границ РФ — видео

18:08 02.02.2022 (обновлено: 18:10 02.02.2022)
© RIA Novosti
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Анна Попова считает, что россиянам необходима защита от биолабораторий США, которые располагаются вблизи границ РФ.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "санитарный щит" одним из элементов защиты населения России от биолабораторий США, которые располагаются в критической близости к границам РФ.
Они имеют право работать с самыми опасными патогенами, но никто не знает, с чем на самом деле там работают. "Это плохая история, но она есть, и мы должны защищаться", — сказала глава Роспотребнадзора.
Это дополнительные риски, которые мы учитываем в своей работе и от которых должны защитить население Российской Федерации.
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Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
О том, как развитие синтетической биологии превратилось в один из самых больших рисков, — во фрагменте интервью главы ведомства нашим коллегам из РИА Новости.

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