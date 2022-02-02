https://uz.sputniknews.ru/20220202/kak-pravilno-pitatsya-vo-vremya-rosta-zabolevaemosti-22485161.html
Как правильно питаться во время роста заболеваемости
Как правильно питаться во время роста заболеваемости
По всему миру наблюдается подъем заболеваемости из-за штамма коронавируса "омикрон". Защитить иммунитет в этот период поможет и правильное питание, считают специалисты.
2022-02-02T07:00+0500
2022-02-02T07:00+0500
2022-02-02T07:00+0500
это интересно
питание
коронавирус covid-19
иммунитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21470292_162:396:1920:1385_1920x0_80_0_0_ff3ec66215bc0da4f973f668c09c2271.jpg
Иммунитет человека зависит от ряда факторов, в том числе от системы питания. Безусловно, не существует отдельных продуктов, способствующих подъему иммунитета. Однако правильно выстроенный и разнообразный рацион может позитивно повлиять на здоровье, считают диетологи, опрошенные РИА Новости.Так, важно регулярно употреблять кисломолочные продукты, квашеную капусту и полезные жиры, а не надеяться только на мёд и чеснок.Кроме этого, нужно питаться источниками белка, то есть употреблять бобовые, мясо рыбы и птицы, орехи. Не стоит забывать и о молочных продуктах, например, о кефире, твороге и сыре, считает Рау. А вот от голодных и полуголодных диет в период роста заболеваемости лучше отказаться, убеждена диетолог Маргарита Королева. По ее словам, в рацион стоит включить пищу как животного, так и растительного происхождения."Сейчас зима, продукты и так дефицитные по своему составу и полезным компонентам", — объясняет она.В системе питания должны быть жиры, входящие в состав рыбы, авокадо, зерновые, а также жиры животного происхождения. Дело в том, что жиры поддерживают липидную мантию клеток, так как входят в состав легочного сурфактанта. Сурфактантом называют смесь поверхностно-активных веществ, которая выстилает альвеолы легких изнутри. "Благодаря здоровью этой липидной мантии обеспечивается газообмен и тем самым профилактика бронхо-легочных заболеваний, ведь именно через верхние дыхательные пути в наш организм в основном попадают вирусы и бактерии", – заявила Маргарита Королева.Читайте также:Как правильно есть апельсины, чтобы восстановиться после вирусаЧто будет с организмом, если есть морскую капусту каждый день
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21470292_153:243:1877:1536_1920x0_80_0_0_150feeded5e6812c5043ac30de0e1e69.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
питание, коронавирус covid-19, иммунитет
Как правильно питаться во время роста заболеваемости
По всему миру наблюдается подъем заболеваемости из-за штамма коронавируса "омикрон". Защитить иммунитет в этот период поможет и правильное питание, считают специалисты.
Иммунитет человека зависит от ряда факторов, в том числе от системы питания. Безусловно, не существует отдельных продуктов, способствующих подъему иммунитета. Однако правильно выстроенный и разнообразный рацион может позитивно повлиять на здоровье, считают диетологи, опрошенные РИА Новости.
Так, важно регулярно употреблять кисломолочные продукты, квашеную капусту и полезные жиры, а не надеяться только на мёд и чеснок.
"Обращайте внимание на то, чтобы ежедневно в вашем рационе присутствовали фрукты, овощи, цельные злаки: гречка, овсянка, цельнозерновой хлеб, кукуруза и так далее", — советует специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау.
Кроме этого, нужно питаться источниками белка, то есть употреблять бобовые, мясо рыбы и птицы, орехи. Не стоит забывать и о молочных продуктах, например, о кефире, твороге и сыре, считает Рау.
А вот от голодных и полуголодных диет в период роста заболеваемости лучше отказаться, убеждена диетолог Маргарита Королева. По ее словам, в рацион стоит включить пищу как животного, так и растительного происхождения.
"Сейчас зима, продукты и так дефицитные по своему составу и полезным компонентам", — объясняет она.
В системе питания должны быть жиры, входящие в состав рыбы, авокадо, зерновые, а также жиры животного происхождения. Дело в том, что жиры поддерживают липидную мантию клеток, так как входят в состав легочного сурфактанта. Сурфактантом называют смесь поверхностно-активных веществ, которая выстилает альвеолы легких изнутри.
"Благодаря здоровью этой липидной мантии обеспечивается газообмен и тем самым профилактика бронхо-легочных заболеваний, ведь именно через верхние дыхательные пути в наш организм в основном попадают вирусы и бактерии", – заявила Маргарита Королева.