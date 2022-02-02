https://uz.sputniknews.ru/20220202/kak-pravilno-pitatsya-vo-vremya-rosta-zabolevaemosti-22485161.html

Как правильно питаться во время роста заболеваемости

Как правильно питаться во время роста заболеваемости

По всему миру наблюдается подъем заболеваемости из-за штамма коронавируса "омикрон". Защитить иммунитет в этот период поможет и правильное питание, считают специалисты.

2022-02-02T07:00+0500

2022-02-02T07:00+0500

2022-02-02T07:00+0500

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питание

коронавирус covid-19

иммунитет

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Иммунитет человека зависит от ряда факторов, в том числе от системы питания. Безусловно, не существует отдельных продуктов, способствующих подъему иммунитета. Однако правильно выстроенный и разнообразный рацион может позитивно повлиять на здоровье, считают диетологи, опрошенные РИА Новости.Так, важно регулярно употреблять кисломолочные продукты, квашеную капусту и полезные жиры, а не надеяться только на мёд и чеснок.Кроме этого, нужно питаться источниками белка, то есть употреблять бобовые, мясо рыбы и птицы, орехи. Не стоит забывать и о молочных продуктах, например, о кефире, твороге и сыре, считает Рау. А вот от голодных и полуголодных диет в период роста заболеваемости лучше отказаться, убеждена диетолог Маргарита Королева. По ее словам, в рацион стоит включить пищу как животного, так и растительного происхождения."Сейчас зима, продукты и так дефицитные по своему составу и полезным компонентам", — объясняет она.В системе питания должны быть жиры, входящие в состав рыбы, авокадо, зерновые, а также жиры животного происхождения. Дело в том, что жиры поддерживают липидную мантию клеток, так как входят в состав легочного сурфактанта. Сурфактантом называют смесь поверхностно-активных веществ, которая выстилает альвеолы легких изнутри. "Благодаря здоровью этой липидной мантии обеспечивается газообмен и тем самым профилактика бронхо-легочных заболеваний, ведь именно через верхние дыхательные пути в наш организм в основном попадают вирусы и бактерии", – заявила Маргарита Королева.Читайте также:Как правильно есть апельсины, чтобы восстановиться после вирусаЧто будет с организмом, если есть морскую капусту каждый день

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питание, коронавирус covid-19, иммунитет