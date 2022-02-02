https://uz.sputniknews.ru/20220202/kto-snyal-skandalnoe-video-pro-amira-temura---otvet-minturizma-22502379.html
Кто снял скандальное видео про Амира Темура - ответ Минтуризма
Кто снял скандальное видео про Амира Темура - ответ Минтуризма
В ведомстве предположили, что яркие формулировки могли быть использованы в качестве художественного вымысла для придания большей эмоциональности сюжету.
2022-02-02T14:02+0500
2022-02-02T14:02+0500
2022-02-02T14:04+0500
туризм
амир темур
видеоролик
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Министерстве туризма и спорта заявили о своей непричастности к съемкам резонансного видео, которое появилось в сети под названием "Индиана Джонс в Узбекистане".Пользователи возмутились недостоверным описанием полководца Амира Темура в начале ролике, снятом в историческом центре Самарканда. В ведомстве не поддержали комментарии об Амире Темуре, предположив, что яркие формулировки могли быть использованы в качестве художественного вымысла для придания большей эмоциональности сюжету.По оценке Минтуризма, "в целом такие видеоролики окажут положительное влияние на продвижение туристического потенциала Узбекистана". При этом в ведомстве предложили возмущенным пользователям обратиться с возникшими вопросами касательно сюжета ролика непосредственно к его авторам.Читайте также:Книгу российского ученого об Амире Тимуре перевели на польский язык >>Узбекистан попал в топ-5 самых "умопомрачительных мест для отдыха" >>
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амир темур, видеоролик
Кто снял скандальное видео про Амира Темура - ответ Минтуризма
14:02 02.02.2022 (обновлено: 14:04 02.02.2022)
В ведомстве предположили, что яркие формулировки могли быть использованы в качестве художественного вымысла для придания большей эмоциональности сюжету.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Министерстве туризма и спорта заявили о своей непричастности к съемкам резонансного видео, которое появилось в сети под названием "Индиана Джонс в Узбекистане".
Пользователи возмутились недостоверным описанием полководца Амира Темура в начале ролике, снятом в историческом центре Самарканда.
В ведомстве не поддержали
комментарии об Амире Темуре, предположив, что яркие формулировки могли быть использованы в качестве художественного вымысла для придания большей эмоциональности сюжету.
По оценке Минтуризма, "в целом такие видеоролики окажут положительное влияние на продвижение туристического потенциала Узбекистана". При этом в ведомстве предложили возмущенным пользователям обратиться с возникшими вопросами касательно сюжета ролика непосредственно к его авторам.
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