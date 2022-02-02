https://uz.sputniknews.ru/20220202/shoxjaxon-ergashev-reshil-vernutsya-v-sport-posle-nedavnego-uxoda-iz-nego-22503199.html

Шохжахон Эргашев решил вернуться в спорт после недавнего ухода из него

Шохжахон Эргашев решил вернуться в спорт после недавнего ухода из него

Спортсмен признался, что чувствует себя воодушевленным и готов доминировать на ринге.

2022-02-02T16:30+0500

2022-02-02T16:30+0500

2022-02-02T16:30+0500

спорт

боксер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/724/91/7249112_0:37:1200:713_1920x0_80_0_0_38a39b25eb3a878250afe8ea9291fb02.jpg

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. После кратковременного отсутствия в спорте профессиональный боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев подписал новый контракт со своей прежней промоутерской компанией "Salita Promotions".В интервью изданию Boxingscene.com спортсмен рассказал, что побудило его изменить недавнее решение, отметив, что чувствует себя воодушевленным и готов доминировать на ринге. Чуть более недели назад прославленный боксер из Узбекистана объявил о завершении карьеры. Он признался, что это — просьба его отца. При этом Шохжахон подчеркнул, что будет пробовать себя в другом и это, "точно не будет спорт".Шохжахон Эргашев родом из Ферганы, ему 29 лет. В декабре 2021-го года он занимал 4-е место в рейтинге IBF и 10-е – в рейтинге WBA. За время профессиональной карьеры он провел 21 бой и во всех одержал победу. При этом 19 боев завершились нокаутом противников.Читайте дальше:В обновленный рейтинг WBC вошли 8 узбекских боксеров >>Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

боксер