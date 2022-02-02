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Шохжахон Эргашев решил вернуться в спорт после недавнего ухода из него
Шохжахон Эргашев решил вернуться в спорт после недавнего ухода из него
Спортсмен признался, что чувствует себя воодушевленным и готов доминировать на ринге.
2022-02-02T16:30+0500
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спорт
боксер
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. После кратковременного отсутствия в спорте профессиональный боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев подписал новый контракт со своей прежней промоутерской компанией "Salita Promotions".В интервью изданию Boxingscene.com спортсмен рассказал, что побудило его изменить недавнее решение, отметив, что чувствует себя воодушевленным и готов доминировать на ринге. Чуть более недели назад прославленный боксер из Узбекистана объявил о завершении карьеры. Он признался, что это — просьба его отца. При этом Шохжахон подчеркнул, что будет пробовать себя в другом и это, "точно не будет спорт".Шохжахон Эргашев родом из Ферганы, ему 29 лет. В декабре 2021-го года он занимал 4-е место в рейтинге IBF и 10-е – в рейтинге WBA. За время профессиональной карьеры он провел 21 бой и во всех одержал победу. При этом 19 боев завершились нокаутом противников.Читайте дальше:В обновленный рейтинг WBC вошли 8 узбекских боксеров &gt;&gt;Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут &gt;&gt;
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боксер

Шохжахон Эргашев решил вернуться в спорт после недавнего ухода из него

16:30 02.02.2022
© УзАБоксер Шохжахон Эргашев
Боксер Шохжахон Эргашев - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
© УзА
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Спортсмен признался, что чувствует себя воодушевленным и готов доминировать на ринге.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. После кратковременного отсутствия в спорте профессиональный боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев подписал новый контракт со своей прежней промоутерской компанией "Salita Promotions".
В интервью изданию Boxingscene.com спортсмен рассказал, что побудило его изменить недавнее решение, отметив, что чувствует себя воодушевленным и готов доминировать на ринге.
Моя сделка с "Salita Promotions" была выгодной и эффективной для обеих сторон, и я рад продолжить свою карьеру. Я покажу свою силу и мастерство на ринге с отличными нокаутами и захватывающими боями.
Шохжахон Эргашев - Sputnik Узбекистан
Шохжахон Эргашев
Боксер
Чуть более недели назад прославленный боксер из Узбекистана объявил о завершении карьеры. Он признался, что это — просьба его отца. При этом Шохжахон подчеркнул, что будет пробовать себя в другом и это, "точно не будет спорт".
Шохжахон Эргашев родом из Ферганы, ему 29 лет. В декабре 2021-го года он занимал 4-е место в рейтинге IBF и 10-е – в рейтинге WBA. За время профессиональной карьеры он провел 21 бой и во всех одержал победу. При этом 19 боев завершились нокаутом противников.

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