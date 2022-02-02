https://uz.sputniknews.ru/20220202/snova-za-party-detey-vyvodyat-s-udalenki-22513036.html

Снова за парты: детей выводят с удаленки

Снова за парты: детей выводят с удаленки

На решение повлияла стабилизирующаяся ситуация с распространением короновирусной инфекции в Узбекистане.

2022-02-02T21:25+0500

2022-02-02T21:25+0500

2022-02-02T21:25+0500

общество

удаленка

дети

узбекистан

коронавирус covid-19

инфекция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/07/19130662_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_a86e9549c69710d4423dd15e8a02c743.jpg

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана объявила о возобновлении занятий в учебных заведениях страны в традиционном формате.По данным ведомства, на решение повлияла стабилизирующаяся ситуация с распространением короновирусной инфекции в республике. Отмечается, что за парты учащиеся смогут вернуться уже в ближайший понедельник.При этом во всех образовательных организациях в обязательном порядке должен соблюдаться масочный режим, социальная дистанция и правила личной гигиены, в том числе — с регулярным использованием антисептических средств.Зимние каникулы в Узбекистане начались 25 декабря прошлого года и должны были закончиться 10 января 2022-го. Однако затем начало второй половины учебного года перенесли на 24 января.За несколько дней до обозначенной было принято решение о том, что занятия начнутся не в традиционном, а в онлайн формате и продлятся таким образом в течение месяца. Мера была связана с распространением в республике нового штамма коронавирусной инфекции среди детей и молодежи.Прививочная кампания в Узбекистане началась в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Жителей прививают узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

удаленка, дети, узбекистан, коронавирус covid-19, инфекция