https://uz.sputniknews.ru/20220202/snova-za-party-detey-vyvodyat-s-udalenki-22513036.html
Снова за парты: детей выводят с удаленки
Снова за парты: детей выводят с удаленки
На решение повлияла стабилизирующаяся ситуация с распространением короновирусной инфекции в Узбекистане.
2022-02-02T21:25+0500
2022-02-02T21:25+0500
2022-02-02T21:25+0500
общество
удаленка
дети
узбекистан
коронавирус covid-19
инфекция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/07/19130662_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_a86e9549c69710d4423dd15e8a02c743.jpg
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана объявила о возобновлении занятий в учебных заведениях страны в традиционном формате.По данным ведомства, на решение повлияла стабилизирующаяся ситуация с распространением короновирусной инфекции в республике. Отмечается, что за парты учащиеся смогут вернуться уже в ближайший понедельник.При этом во всех образовательных организациях в обязательном порядке должен соблюдаться масочный режим, социальная дистанция и правила личной гигиены, в том числе — с регулярным использованием антисептических средств.Зимние каникулы в Узбекистане начались 25 декабря прошлого года и должны были закончиться 10 января 2022-го. Однако затем начало второй половины учебного года перенесли на 24 января.За несколько дней до обозначенной было принято решение о том, что занятия начнутся не в традиционном, а в онлайн формате и продлятся таким образом в течение месяца. Мера была связана с распространением в республике нового штамма коронавирусной инфекции среди детей и молодежи.Прививочная кампания в Узбекистане началась в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Жителей прививают узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/07/19130662_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_a257ab9ef00e0a34f272823a47d137bc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
удаленка, дети, узбекистан, коронавирус covid-19, инфекция
Снова за парты: детей выводят с удаленки
На решение повлияла стабилизирующаяся ситуация с распространением короновирусной инфекции в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Министерство здравоохранения Узбекистана объявила
о возобновлении занятий в учебных заведениях страны в традиционном формате.
По данным ведомства, на решение повлияла стабилизирующаяся ситуация с распространением короновирусной инфекции в республике. Отмечается, что за парты учащиеся смогут вернуться уже в ближайший понедельник.
“С 7 февраля 2022 года учебный процесс в общеобразовательных школах, профессиональных и высших учебных заведениях, академических лицеях и негосударственных образовательных организациях будет переведен на традиционную форму”, — говорится в сообщении.
При этом во всех образовательных организациях в обязательном порядке должен соблюдаться масочный режим, социальная дистанция и правила личной гигиены, в том числе — с регулярным использованием антисептических средств.
Зимние каникулы в Узбекистане начались 25 декабря прошлого года и должны были закончиться 10 января 2022-го. Однако затем начало второй половины учебного года перенесли на 24 января.
За несколько дней до обозначенной было принято решение о том, что занятия начнутся не в традиционном, а в онлайн формате и продлятся таким образом в течение месяца. Мера была связана с распространением в республике нового штамма коронавирусной инфекции среди детей и молодежи.
Прививочная кампания в Узбекистане началась в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Жителей прививают узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена
добровольная ревакцинация от COVID-19.