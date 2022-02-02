https://uz.sputniknews.ru/20220202/uzbekistantsy-nachali-golosovat-za-mestnye-byudjetnye-initsiativy-22496352.html
Узбекистанцы начали голосовать за местные бюджетные инициативы
Узбекистанцы начали голосовать за местные бюджетные инициативы
Министерство финансов объявило о старте необычной "бюджетной" программы. Подробности — в материале.
2022-02-02T10:22+0500
2022-02-02T10:22+0500
2022-02-02T10:22+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Министерство финансов объявило о старте программы "Инициативного бюджета" на 2022 год. С 1 по 20 февраля у граждан Узбекистана есть возможность подать предложение через информационный портал "Открытый бюджет".Объем финансирования мероприятий в рамках этой программы расширят.На первом этапе власти выделили более 1 триллиона сумов, которые направят на решение существующих проблем в регионах.Их определят на основе подсчета количества голосов.Хокимияты районов и городов ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за кварталом, должны размещать на своем сайте и портале "Открытый бюджет" сведения о финансировании мероприятий, сформированных на основе общественного мнения. В противном случае, это будет расценено как нарушение порядка обеспечения открытости бюджетного процесса.В Узбекистане также появится рейтинг регионов по уровню привлечения граждан к процессу инициативного бюджетирования. В каждой махалле создадут мобильные группы и "Уголок инициаторов", оказывающих содействие в процессе внесения предложений и голосования на портале "Открытый бюджет".Читайте также:Минфин опубликовал "Бюджет для граждан" на 2022 год >>Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год >>
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узбекистанцы
Узбекистанцы начали голосовать за местные бюджетные инициативы
Подробнее о новой программе читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Министерство финансов объявило о старте программы "Инициативного бюджета" на 2022 год.
С 1 по 20 февраля у граждан Узбекистана есть возможность подать предложение через информационный портал
"Открытый бюджет".
Объем финансирования мероприятий в рамках этой программы расширят.
На первом этапе власти выделили более 1 триллиона сумов, которые направят на решение существующих проблем в регионах.
Их определят на основе подсчета количества голосов.
В 2022-м 50% средств, выделяемых на ремонт местных внутренних дорог в параметрах бюджетов районов и городов, направят на ремонт дорог, определенных на основе общественного мнения через "Открытый бюджет"
Хокимияты районов и городов ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за кварталом, должны размещать на своем сайте и портале "Открытый бюджет" сведения о финансировании мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.
В противном случае, это будет расценено как нарушение порядка обеспечения открытости бюджетного процесса.
В Узбекистане также появится рейтинг регионов по уровню привлечения граждан к процессу инициативного бюджетирования.
В каждой махалле создадут мобильные группы и "Уголок инициаторов", оказывающих содействие в процессе внесения предложений и голосования на портале "Открытый бюджет".