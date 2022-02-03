https://uz.sputniknews.ru/20220203/den-vlyublennyx-top-6-podarkov-dlya-nego-22531757.html

День влюбленных: Топ-6 подарков для него

День влюбленных: Топ-6 подарков для него

До Дня святого Валентина осталось чуть больше недели. Самое время подумать о подарке. Но подобрать презент для мужчины может быть непросто. Предлагаем вам шесть идей отличных подарков на День влюбленных.

2022-02-03T23:00+0500

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2022-02-03T23:00+0500

это интересно

день святого валентина

подарок

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День святого Валентина, пришедший к нам относительно недавно, быстро стал привычным, а для кого-то и любимым праздником. Влюбленные стараются в этот день порадовать свою половинку. Однако подобрать подарок бывает непросто. РИА Новости подготовило список идей для презентов.Еда и напиткиСладости - беспроигрышный вариант подарка на 14 февраля парню. Торт-сердце с романтической надписью, пряник с фотографией, мини-шoкoлaдки c признаниями в любви - такой подарок можно обыграть множеством способов. Можно также подарить возлюбленному букет из колбасок, орешков и снеков. Понравится ему и подборка любимых напитков.Одежда и аксессуарыЕсли проявить немного настойчивости и смекалки, можно найти - или заказать - необычный джемпер, рубашку, галстук, носки. А можно поискать стильный брендовый ремень, визитницу, ключницу, кошелек, шарф или перчатки. Также отличным подарком станет рюкзак или поясная сумка.СпортКупить полезный подарок парню на 14 февраля можно и в магазине спортивных товаров. Эта может быть новая одежда для занятий — костюм, футболка, шорты - или инвентарь — перчатки, гантели, коврик, бутылка для воды.Если молодой человек — поклонник зимних видов спорта, в подарок на 14 февраля может подойти новый утепленный комбинезон, очки для катания на лыжах или сноуборде, маска-балаклава. Можно подобрать также смарт-часы или фитнес-браслет.КосметикаНовая бpитва, лocьoны, гели и туалетная вода — все это неизменно входит в список того, что подарить парню на 14 февраля. Все это можно преподнести набором в стильной мужской косметичке. Также в качестве подарка подойдет электрическая зубная щетка или электробритва и махровый именной халат для банных процедур.Для дома и хоббиЗдесь все зависит от интересов парня. Можно выбрать новомодные гаджеты: квадрокоптер, беспроводные наушники, водонепроницаемое радио, портативная колонка, массажер для спины и шеи, электронная книга, пауэрбанк, MP3-плеер и даже домашняя метеостанция.Также парню может понравиться комплект шампуров, набор инструментов, накидка на водительское кресло с системой подогрева, видеорегистратор или аксессуары для компьютера — новая мышка, наушники или клавиатура с подсветкой.В качестве романтичного подарка для дома подойдут парные кружки "Для него и для нее", пapныe футболки, именные бокалы для виски или коньяка, фото-пазл с вашим совместным изображением.Можно выбрать настольную игру, головоломки, набор для игры в покер, необычные игральные карты, коллекционное издание книги или альбома музыкальной группы.ЭмоцииЗавтрак в постель, ужин при свечах дома или в ресторане, поход в кино или театр — отличные варианты подарков.Для незабываемых впечатлений можно устроить вечер в ванной при свечах, подарить "чeкoвую книгу желаний" и исполнить то, что парень в ней напишет.Также можно снять для парня видeoпoздpaвлeниe о любви к нему, заказать фoтoaльбoм с совместными кадрами, написать письмо с признанием в чувствах или собрать целую банку с любовными записками.Кроме того, можно заказать номер в отеле с бассейном или джакузи, купить путевку на двоих на базу отдыха, отправиться на курорт или на прогулку в соседний город.Читайте также: Что случится с организмом, если резко отказаться от сладкого

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день святого валентина, подарок