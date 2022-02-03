https://uz.sputniknews.ru/20220203/jenschinam-predprinimatelyam-vydadut-kredity-do-33-mln-sumov-22522721.html
Женщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов
Женщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов
Средства из Фонда поддержки женщин выделят прошедшим обучение на курсах и по спецпрограммам.
2022-02-03T14:06+0500
2022-02-03T14:06+0500
2022-02-03T14:06+0500
общество
женщины
предприниматели
кредит
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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Женщины в Узбекистане смогут получить кредит до 33 млн сумов на открытие своего дела, сообщает Министерство юстиции в своем Telegram-канале.Получить заем смогут женщины, успешно прошедшие обучение по следующим программам:Читайте также: Молодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс. долларов
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MIA „Rosiya Segodnya“
женщины, предприниматели, кредит
Женщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов
Средства из Фонда поддержки женщин выделят прошедшим обучение на курсах и по спецпрограммам.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik.
Женщины в Узбекистане смогут получить кредит до 33 млн сумов на открытие своего дела, сообщает Министерство юстиции в своем Telegram-канале
.
"Женщинам для открытия бизнеса из средств Государственного целевого фонда поддержки женщин будет выделено до 33 млн сумов кредитов по ставке 14% годовых с льготным периодом до 3 лет 6 месяцев", говорится в сообщении министерства.
Получить заем смогут женщины, успешно прошедшие обучение по следующим программам:
учебные курсы по программам, утвержденным Агентством развития предпринимательства и Школой бизнеса и предпринимательства;
специальные программы обучения на курсах профессиональной подготовки в моноцентрах "Ишга марҳамат", центрах профессиональной подготовки, махаллинских центрах профподготовки и Центрах женского предпринимательства или негосударственных образовательных учреждениях.