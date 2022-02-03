Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220203/jenschinam-predprinimatelyam-vydadut-kredity-do-33-mln-sumov-22522721.html
Женщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов
Женщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов
Средства из Фонда поддержки женщин выделят прошедшим обучение на курсах и по спецпрограммам.
2022-02-03T14:06+0500
2022-02-03T14:06+0500
общество
женщины
предприниматели
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22522626_0:21:1920:1101_1920x0_80_0_0_d4c15f2a555c8c999d83ee0cd8b73043.jpg
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Женщины в Узбекистане смогут получить кредит до 33 млн сумов на открытие своего дела, сообщает Министерство юстиции в своем Telegram-канале.Получить заем смогут женщины, успешно прошедшие обучение по следующим программам:Читайте также: Молодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс. долларов
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22522626_212:0:1920:1281_1920x0_80_0_0_9393b929f998d6d7281b62e5bd4a12a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
женщины, предприниматели, кредит

Женщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов

14:06 03.02.2022
© Pixabay/TumisuЖенщина-предприниматель
Женщина-предприниматель - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2022
© Pixabay/Tumisu
Подписаться на
Средства из Фонда поддержки женщин выделят прошедшим обучение на курсах и по спецпрограммам.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Женщины в Узбекистане смогут получить кредит до 33 млн сумов на открытие своего дела, сообщает Министерство юстиции в своем Telegram-канале.
"Женщинам для открытия бизнеса из средств Государственного целевого фонда поддержки женщин будет выделено до 33 млн сумов кредитов по ставке 14% годовых с льготным периодом до 3 лет 6 месяцев", говорится в сообщении министерства.
Получить заем смогут женщины, успешно прошедшие обучение по следующим программам:
учебные курсы по программам, утвержденным Агентством развития предпринимательства и Школой бизнеса и предпринимательства;
специальные программы обучения на курсах профессиональной подготовки в моноцентрах "Ишга марҳамат", центрах профессиональной подготовки, махаллинских центрах профподготовки и Центрах женского предпринимательства или негосударственных образовательных учреждениях.
Читайте также: Молодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс. долларов
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский