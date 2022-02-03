https://uz.sputniknews.ru/20220203/jenschinam-predprinimatelyam-vydadut-kredity-do-33-mln-sumov-22522721.html

Женщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов

Женщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов

Средства из Фонда поддержки женщин выделят прошедшим обучение на курсах и по спецпрограммам.

2022-02-03T14:06+0500

2022-02-03T14:06+0500

2022-02-03T14:06+0500

общество

женщины

предприниматели

кредит

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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Женщины в Узбекистане смогут получить кредит до 33 млн сумов на открытие своего дела, сообщает Министерство юстиции в своем Telegram-канале.Получить заем смогут женщины, успешно прошедшие обучение по следующим программам:Читайте также: Молодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс. долларов

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женщины, предприниматели, кредит