https://uz.sputniknews.ru/20220203/kogda-proydut-vybory-prezidenta-armenii-22522078.html
Когда пройдут выборы президента Армении
Когда пройдут выборы президента Армении
Армен Саркисян подал в отставку 23 января. Как дальше будут развиваться события в стране, читайте в материале.
2022-02-03T13:48+0500
2022-02-03T13:48+0500
2022-02-03T13:48+0500
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президент
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выборы
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Парламент Армении выберет нового президента в марте. Об этом Sputnik Армения со ссылкой на заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна.О своей отставке Армен Саркисян объявил 23 января. Экс-президент рассказал, что принял решение не эмоционально, а исходя из определенной логики. Он подчеркнул, что корни основных проблем Армении — в действующей Конституции, и именно из-за нее он не мог влиять на политические события в стране.С 1 февраля исполняющим обязанности главы государства назначен спикер парламента Ален Симонян. Теперь у депутатов есть от 25 до 35 дней, чтобы выбрать нового президента. Кандидатов на пост могут предложить власть и оппозиция. Для этого сторонам необходимо заручиться четвертью голосов депутатов.Читайте также:Зачем президент Армении подал в отставку >>
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президент, армения, выборы
Когда пройдут выборы президента Армении
Армен Саркисян подал в отставку 23 января. Как дальше будут развиваться события в стране, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Парламент Армении выберет нового президента в марте.
Об этом Sputnik Армения
со ссылкой на заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна.
"Надеюсь, что до выборов, которые пройдут в марте, вы будете полноценно исполнять обязанности министра высокотехнологичной промышленности и за этот период мы будем эффективно работать", — сказал Пашинян, обращаясь к кандидату в президенты, министру высокотехнологичной промышленности Ваагну Хачатряну.
О своей отставке Армен Саркисян объявил 23 января. Экс-президент рассказал, что принял решение не эмоционально, а исходя из определенной логики.
Он подчеркнул, что корни основных проблем Армении — в действующей Конституции, и именно из-за нее он не мог влиять на политические события в стране.
С 1 февраля исполняющим обязанности главы государства назначен спикер парламента Ален Симонян.
Теперь у депутатов есть от 25 до 35 дней, чтобы выбрать нового президента. Кандидатов на пост могут предложить власть и оппозиция. Для этого сторонам необходимо заручиться четвертью голосов депутатов.