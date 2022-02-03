Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Горнолыжник из Узбекистана Комилжон Тухтаев уже в Пекине. Напомним, он единственный участник зимней Олимпиады-2022 от республики. Национальный олимпийский комитет поделился кадрами с первой тренировки спортсмена."Несмотря на то, что мой тренер еще не прибыл в Китай, многие спортсмены и тренеры из Итальянского клуба, в котором я тренируюсь, находятся здесь. Буду с ними, пока не прибудет мой наставник", – рассказал Комилжон Тухтаев.Сейчас горнолыжник намерен сосредоточиться на адаптации к трассе. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Он выступит в соревнованиях по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.
Сейчас горнолыжник активно тренируется, он намерен сосредоточиться на адаптации к трассе.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Горнолыжник из Узбекистана Комилжон Тухтаев уже в Пекине. Напомним, он единственный участник зимней Олимпиады-2022 от республики. Национальный олимпийский комитет поделился кадрами с первой тренировки спортсмена.
"Несмотря на то, что мой тренер еще не прибыл в Китай, многие спортсмены и тренеры из Итальянского клуба, в котором я тренируюсь, находятся здесь. Буду с ними, пока не прибудет мой наставник", – рассказал Комилжон Тухтаев.
Сейчас горнолыжник намерен сосредоточиться на адаптации к трассе. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Он выступит в соревнованиях по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.
Зимняя Олимпиада в Пекине-22
Столица Китая впервые в мировой истории спорта стала городом, принимающим обе Олимпиады – в 2008 году в Пекине проходили XXIX летние Олимпийские игры.
На нынешних играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.