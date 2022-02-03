https://uz.sputniknews.ru/20220203/komiljon-tuxtaev-provel-pervuyu-trenirovku-na-olimpiyskoy-trasse-v-pekine--video-22533503.html

Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео

Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео

Сейчас горнолыжник активно тренируется, он намерен сосредоточиться на адаптации к трассе.

2022-02-03T20:26+0500

2022-02-03T20:26+0500

2022-02-03T20:27+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

пекин

олимпиада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/732/76/7327690_0:0:998:561_1920x0_80_0_0_c018089e1f3cb06d9009fbb82497a0c4.jpg

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Горнолыжник из Узбекистана Комилжон Тухтаев уже в Пекине. Напомним, он единственный участник зимней Олимпиады-2022 от республики. Национальный олимпийский комитет поделился кадрами с первой тренировки спортсмена."Несмотря на то, что мой тренер еще не прибыл в Китай, многие спортсмены и тренеры из Итальянского клуба, в котором я тренируюсь, находятся здесь. Буду с ними, пока не прибудет мой наставник", – рассказал Комилжон Тухтаев.Сейчас горнолыжник намерен сосредоточиться на адаптации к трассе. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Он выступит в соревнованиях по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пекин, олимпиада