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Человек в защитном костюме в Международном аэропорту Пекина - Sputnik Узбекистан, 1920
Зимняя Олимпиада в Пекине - 2022
Четвертого февраля 2022 года в Пекине стартуют 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах 7 видов спорта, включенных в программу ОИ.
https://uz.sputniknews.ru/20220203/komiljon-tuxtaev-provel-pervuyu-trenirovku-na-olimpiyskoy-trasse-v-pekine--video-22533503.html
Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео
Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео
Сейчас горнолыжник активно тренируется, он намерен сосредоточиться на адаптации к трассе.
2022-02-03T20:26+0500
2022-02-03T20:27+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
пекин
олимпиада
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Горнолыжник из Узбекистана Комилжон Тухтаев уже в Пекине. Напомним, он единственный участник зимней Олимпиады-2022 от республики. Национальный олимпийский комитет поделился кадрами с первой тренировки спортсмена."Несмотря на то, что мой тренер еще не прибыл в Китай, многие спортсмены и тренеры из Итальянского клуба, в котором я тренируюсь, находятся здесь. Буду с ними, пока не прибудет мой наставник", – рассказал Комилжон Тухтаев.Сейчас горнолыжник намерен сосредоточиться на адаптации к трассе. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Он выступит в соревнованиях по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.
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пекин, олимпиада

Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео

20:26 03.02.2022 (обновлено: 20:27 03.02.2022)
© НОК УзбекистанаУзбекский горнолыжник - Камиль Тухтаев
Узбекский горнолыжник - Камиль Тухтаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2022
© НОК Узбекистана
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Сейчас горнолыжник активно тренируется, он намерен сосредоточиться на адаптации к трассе.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Горнолыжник из Узбекистана Комилжон Тухтаев уже в Пекине. Напомним, он единственный участник зимней Олимпиады-2022 от республики. Национальный олимпийский комитет поделился кадрами с первой тренировки спортсмена.
"Несмотря на то, что мой тренер еще не прибыл в Китай, многие спортсмены и тренеры из Итальянского клуба, в котором я тренируюсь, находятся здесь. Буду с ними, пока не прибудет мой наставник", – рассказал Комилжон Тухтаев.
Сейчас горнолыжник намерен сосредоточиться на адаптации к трассе. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Он выступит в соревнованиях по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.
Зимняя Олимпиада в Пекине-22

Столица Китая впервые в мировой истории спорта стала городом, принимающим обе Олимпиады – в 2008 году в Пекине проходили XXIX летние Олимпийские игры.

На нынешних играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.

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