https://uz.sputniknews.ru/20220203/kopii-eksponatov-razreshili-prodavat-v-gosudarstvennyx-muzeyax-22523928.html

Копии экспонатов разрешили продавать в государственных музеях

Копии экспонатов разрешили продавать в государственных музеях

В Агентстве культурного наследия разработали план как привлечь к музейным экспозициям еще больше молодых людей.

2022-02-03T15:10+0500

2022-02-03T15:10+0500

2022-02-03T15:36+0500

культура

музей

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В этом году во всех государственных музеях страны откроются Museum shop, в которых можно будет купить копии уникальных музейных экспонатов. Приобрести их можно будет и на сайтах музеев. Этими новостями поделилась с журналистами глава информационной службы Агентства культурного наследия Мохинур Имамова.В системе Агентства культурного наследия зарегистрированы и действуют 37 музеев и 67 их филиалов. Общий фонд страны насчитывает в общей сложности 2 400 000 экспонатов и коллекций.Запущен Единый информационный портал, куда внесены данные о 26 музеях.В ряде столичных музеев провели 3D-съемки для проекта "Виртуальный музей". Панорамы разместили на платформах roundme.com и vrmuseum.uz (в TasIX).А с сентября 2020 года каждое первое воскресенье месяца объявлено "днем открытых дверей" в государственных музеях. Вход для всех посетителей свободный.Кроме того, в этому году планируется также провести передвижные выставки "Арт-караван", фестиваль "Национальные сувениры", культурно-просветительские мероприятия "Ночь в музее", Open sky, "Путешествие в музей со звездами".Читайте также:Как художники Узбекистана сохраняют советское наследие — фото >>Фото: в Джизаке открылся электронный музей >>

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