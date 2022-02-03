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Москву признали лучшим мегаполисом по качеству жизни и инфраструктуре
Москву признали лучшим мегаполисом по качеству жизни и инфраструктуре
В Индексе городского процветания ООН российская столица оказалась на первом месте сразу двух категориях.
2022-02-03T16:00+0500
2022-02-03T16:00+0500
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москва
качество жизни
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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Москва заняла первое место сразу в двух номинациях в Индексе городского процветания ООН: по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры.Накануне пресс-служба программы ООН-Хабитат опубликовала краткий отчет по результатам исследования. Полная версия отчета с подробным описанием методологии и таблицами распространят 31 марта.По результатам анализа, Москва вошла в тройку самых процветающих мегаполисов мира вместе с Сингапуром и Торонто по комплексной оценке, опередив Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.Индекс городского процветания:Кроме того, российская столица признана лучшей в двух категориях: "Уровень развития инфраструктуры" и "Качество жизни".В категории "Уровень развития инфраструктуры" учитывались уровень развития жилищной, социальной, информационной и транспортной инфраструктуры, а также эффективность использования городского пространства.В категории "Качество жизни" эксперты оценивали уровень развития здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры, досуга и безопасности.Москва также вошла в Топ-10 государств в категории "Управление и законодательство".Читайте также: Более сотни инвестпроектов - как сотрудничают Узбекистан и Россия
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москва, качество жизни, оон

Москву признали лучшим мегаполисом по качеству жизни и инфраструктуре

16:00 03.02.2022
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Пречистенской набережной
Автомобильное движение на Пречистенской набережной - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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В Индексе городского процветания ООН российская столица оказалась на первом месте сразу двух категориях.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Москва заняла первое место сразу в двух номинациях в Индексе городского процветания ООН: по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры.
Накануне пресс-служба программы ООН-Хабитат опубликовала краткий отчет по результатам исследования. Полная версия отчета с подробным описанием методологии и таблицами распространят 31 марта.
Индекс городского процветания

Это комплексный инструмент оценки и мониторинга процветания и сбалансированности развития городов мира. Индекс разработан программой ООН-Хабитат по населенным пунктам. Эксперты ООН проанализировали ситуацию в 50 крупнейших городах мира, однако в итоговый индекс вошли 29 мегаполисов. При оценке специалисты анализировали следующие показатели развития: качество жизни; равенство и социальная инклюзия; экологическая устойчивость; администрация и законодательство, а также сбалансированность между ними.

По результатам анализа, Москва вошла в тройку самых процветающих мегаполисов мира вместе с Сингапуром и Торонто по комплексной оценке, опередив Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.

Индекс городского процветания:

1.
Сингапур,
2.
Торонто,
3.
Москва,
4.
Сидней,
5.
Лондон,
6.
Париж,
7.
Мадрид,
8.
Шанхай,
9.
Гонконг,
10.
Нью-Йорк.
Кроме того, российская столица признана лучшей в двух категориях: "Уровень развития инфраструктуры" и "Качество жизни".
В категории "Уровень развития инфраструктуры" учитывались уровень развития жилищной, социальной, информационной и транспортной инфраструктуры, а также эффективность использования городского пространства.
В категории "Качество жизни" эксперты оценивали уровень развития здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры, досуга и безопасности.
Москва также вошла в Топ-10 государств в категории "Управление и законодательство".
Читайте также: Более сотни инвестпроектов - как сотрудничают Узбекистан и Россия
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