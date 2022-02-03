https://uz.sputniknews.ru/20220203/moskvu-priznali-luchshim-megapolisom-po-kachestvu-jizni-i-infrastrukture-22525746.html

Москву признали лучшим мегаполисом по качеству жизни и инфраструктуре

Москву признали лучшим мегаполисом по качеству жизни и инфраструктуре

В Индексе городского процветания ООН российская столица оказалась на первом месте сразу двух категориях.

2022-02-03T16:00+0500

2022-02-03T16:00+0500

2022-02-03T16:00+0500

россия

москва

качество жизни

оон

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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Москва заняла первое место сразу в двух номинациях в Индексе городского процветания ООН: по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры.Накануне пресс-служба программы ООН-Хабитат опубликовала краткий отчет по результатам исследования. Полная версия отчета с подробным описанием методологии и таблицами распространят 31 марта.По результатам анализа, Москва вошла в тройку самых процветающих мегаполисов мира вместе с Сингапуром и Торонто по комплексной оценке, опередив Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.Индекс городского процветания:Кроме того, российская столица признана лучшей в двух категориях: "Уровень развития инфраструктуры" и "Качество жизни".В категории "Уровень развития инфраструктуры" учитывались уровень развития жилищной, социальной, информационной и транспортной инфраструктуры, а также эффективность использования городского пространства.В категории "Качество жизни" эксперты оценивали уровень развития здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры, досуга и безопасности.Москва также вошла в Топ-10 государств в категории "Управление и законодательство".Читайте также: Более сотни инвестпроектов - как сотрудничают Узбекистан и Россия

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москва, качество жизни, оон