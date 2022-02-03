https://uz.sputniknews.ru/20220203/munisa-rizaeva-poxvastalas-esche-odnoy-kvartiroy-v-novostroyke--video-22522569.html
Муниса Ризаева похвасталась еще одной квартирой в новостройке — видео
Муниса Ризаева похвасталась еще одной квартирой в новостройке — видео
Звезда не скрывает своей тяги к роскоши и, особенно, недвижимости. Что известно о новых апартаментах? Читайте в материале.
2022-02-03T14:09+0500
2022-02-03T14:09+0500
2022-02-03T14:10+0500
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муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева приобрела еще одну квартиру в столице.Радостным событием звезда поделилась в своем Instagram.Апартаменты расположены в элитной новостройке. Однако точный адрес не раскрывается.Артистка не скрывает, что у нее в собственности много недвижимости.Ранее Ризаева купила люксовую квартиру в Tashkent City. Она расположена на первом этаже с террасой и видом на бульвар.В сентябре звезда закончила в апартаментах дорогостоящий ремонт, чем тут же поспешила поделиться с подписчиками.Читайте также:
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муниса ризаева
Муниса Ризаева похвасталась еще одной квартирой в новостройке — видео
14:09 03.02.2022 (обновлено: 14:10 03.02.2022)
Что известно о новых дорогостоящих апартаментах, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева приобрела еще одну квартиру в столице.
Радостным событием звезда поделилась в своем Instagram.
Апартаменты расположены в элитной новостройке. Однако точный адрес не раскрывается.
Артистка не скрывает, что у нее в собственности много недвижимости.
Ранее Ризаева купила люксовую квартиру в Tashkent City. Она расположена на первом этаже с террасой и видом на бульвар.
В сентябре звезда закончила в апартаментах дорогостоящий ремонт, чем тут же поспешила поделиться с подписчиками.