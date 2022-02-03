https://uz.sputniknews.ru/20220203/munisa-rizaeva-poxvastalas-esche-odnoy-kvartiroy-v-novostroyke--video-22522569.html

Муниса Ризаева похвасталась еще одной квартирой в новостройке — видео

Муниса Ризаева похвасталась еще одной квартирой в новостройке — видео

Звезда не скрывает своей тяги к роскоши и, особенно, недвижимости. Что известно о новых апартаментах? Читайте в материале.

2022-02-03T14:09+0500

2022-02-03T14:09+0500

2022-02-03T14:10+0500

это интересно

муниса ризаева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/07/21678639_0:157:640:517_1920x0_80_0_0_f96f5989c46d39af2604a3fb45375f47.jpg

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева приобрела еще одну квартиру в столице.Радостным событием звезда поделилась в своем Instagram.Апартаменты расположены в элитной новостройке. Однако точный адрес не раскрывается.Артистка не скрывает, что у нее в собственности много недвижимости.Ранее Ризаева купила люксовую квартиру в Tashkent City. Она расположена на первом этаже с террасой и видом на бульвар.В сентябре звезда закончила в апартаментах дорогостоящий ремонт, чем тут же поспешила поделиться с подписчиками.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

муниса ризаева