Певица Согдиана впервые вышла на связь после ДТП в прямом эфире — фото
Звезда выложила пост, в котором рассказала о самочувствии.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Певица Согдиана вышла на связь с поклонниками и опубликовала первый пост в соцсетях после аварии.
"Дорогие мои, привет всем! Долго меня тут не было. Приболела. Прихожу в себя потихонечку. Скучала по вам! Но не было сил даже телефон в руках держать. А что-то сочинять, что я где-то и как-то, не хотелось", — написала артистка.
Согдиана рассказала, что сейчас у нее все налаживается, и она, "как и любая девочка", приводит себя в порядок.
Звезда сообщила, что уже приступила к работе в новых проектах.
Несколькими неделями ранее в сети распространилось видео с участием певицы.
Согдиана попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram и с того момента больше не выходила на связь с поклонниками.
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