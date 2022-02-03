https://uz.sputniknews.ru/20220203/pevitsa-sogdiana-vpervye-vyshla-na-svyaz-posle-dtp-v-pryamom-efire--foto-22517889.html

Певица Согдиана впервые вышла на связь после ДТП в прямом эфире — фото

Певица Согдиана впервые вышла на связь после ДТП в прямом эфире — фото

Авария произошла во время прямого эфира в Instagram. Подробности читайте в материале.

2022-02-03T10:30+0500

2022-02-03T10:30+0500

2022-02-03T10:30+0500

это интересно

согдиана

дтп

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Певица Согдиана вышла на связь с поклонниками и опубликовала первый пост в соцсетях после аварии.Согдиана рассказала, что сейчас у нее все налаживается, и она, "как и любая девочка", приводит себя в порядок.Звезда сообщила, что уже приступила к работе в новых проектах.Несколькими неделями ранее в сети распространилось видео с участием певицы. Согдиана попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram и с того момента больше не выходила на связь с поклонниками.Читайте также:

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согдиана, дтп