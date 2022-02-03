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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Певица Согдиана впервые вышла на связь после ДТП в прямом эфире — фото
Певица Согдиана впервые вышла на связь после ДТП в прямом эфире — фото
Авария произошла во время прямого эфира в Instagram. Подробности читайте в материале.
2022-02-03T10:30+0500
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Певица Согдиана вышла на связь с поклонниками и опубликовала первый пост в соцсетях после аварии.Согдиана рассказала, что сейчас у нее все налаживается, и она, "как и любая девочка", приводит себя в порядок.Звезда сообщила, что уже приступила к работе в новых проектах.Несколькими неделями ранее в сети распространилось видео с участием певицы. Согдиана попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram и с того момента больше не выходила на связь с поклонниками.Читайте также:
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Певица Согдиана впервые вышла на связь после ДТП в прямом эфире — фото

10:30 03.02.2022
© Instagram / sogdianamusicПевица Согдиана
Певица Согдиана - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2022
© Instagram / sogdianamusic
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Звезда выложила пост, в котором рассказала о самочувствии.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Певица Согдиана вышла на связь с поклонниками и опубликовала первый пост в соцсетях после аварии.
"Дорогие мои, привет всем! Долго меня тут не было. Приболела. Прихожу в себя потихонечку. Скучала по вам! Но не было сил даже телефон в руках держать. А что-то сочинять, что я где-то и как-то, не хотелось", — написала артистка.
Согдиана рассказала, что сейчас у нее все налаживается, и она, "как и любая девочка", приводит себя в порядок.
Звезда сообщила, что уже приступила к работе в новых проектах.
Несколькими неделями ранее в сети распространилось видео с участием певицы.
Согдиана попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram и с того момента больше не выходила на связь с поклонниками.
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