https://uz.sputniknews.ru/20220203/v-afganistane-poyavilis-pervye-jenschiny-rukovoditeli-22524526.html

В Афганистане появились первые женщины-руководители

В Афганистане появились первые женщины-руководители

С момента захвата власти талибами* нахождение женщин стало нежелательным в госучреждениях и университетах. Многим пришлось уйти с работы из-за новых правил, установленных радикалами.

2022-02-03T15:39+0500

2022-02-03T15:39+0500

2022-02-03T15:39+0500

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афганистан

талибан

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. По распоряжению главы временного правительства Афганистана, две женщины станут директорами в учреждениях Кабула, сообщил Sputnik Таджикистан со ссылкой на представителя радикалов Забихулла Муджахид.Одну женщину, врача Малалай Рахим, сделали директором специализированного родильного дома "Малалай" в столице Афганистана.Вторая женщина, Ариан, заняла пост директора клиники в квартале Шахрара.Оба столичных учреждения специализируются на гинекологии.С момента захвата власти талибами* в августа 2021 года нахождение женщин стало нежелательным в госучреждениях и университетах. Многим пришлось уйти с работы из-за новых правил, установленных радикалами.Афганским женщинам запретили носить открытую одежду.После прихода к власти талибов*, многим знаменитым женщинам пришлось уехать из Афганистана.Ранее международное сообщество призвало талибов* назначить женщин на руководящие должности и создать инклюзивный кабинет министров. Это главные требования, выдвинутые талибам* для признания их власти легитимной.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Каждый десятый житель Афганистана – наркоманАфганистан остается Меккой для террористов и угрозой для Центральной Азии

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