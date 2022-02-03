https://uz.sputniknews.ru/20220203/v-buxare-mujchina-sovershil-samosojjenie-prichiny-22522208.html
В Бухаре мужчина совершил самосожжение: причины
В Бухаре мужчина совершил самосожжение: причины
Мужчину доставили в Бухарский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У него ожоги 50% тела.
2022-02-03T13:42+0500
2022-02-03T13:42+0500
2022-02-03T13:53+0500
происшествия
бухара
ожог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/13/21849878_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d8a47c28df9bdf7c9bb860c11b1fa13.jpg
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Житель Бухары пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против действий застройщика. О деталях инцидента сообщили в пресс-службе прокуратуры Бухарской области.Как выяснилось в ходе предварительного расследования, пострадавший в марте 2021 года приобрел в строящемся доме квартиру за 150 миллионов сумов (около 14 тысяч долларов). Однако, застройщик так и не оформил приобретенную недвижимость на покупателя и отказался возвращать ему деньги за покупку.Не найдя решения своей проблемы, мужчина решился на крайний шаг, он облил себя бензином и поджег. Очевидцы смогли погасить пламя и вызвали скорую помощь.Его доставили в Бухарский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У мужчины ожоги 50% тела. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело по статье "склонение к самоубийству".Читайте также:Генпрокуратура Узбекистана прояснила судьбу совершившего самоподжог мужчины >>
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/13/21849878_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_724699475e17cc843c0e56b3ee8262b3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бухара, ожог
В Бухаре мужчина совершил самосожжение: причины
13:42 03.02.2022 (обновлено: 13:53 03.02.2022)
Мужчину доставили в Бухарский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У него ожоги 50% тела.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Житель Бухары пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против действий застройщика. О деталях инцидента сообщили
в пресс-службе прокуратуры Бухарской области.
Как выяснилось в ходе предварительного расследования, пострадавший в марте 2021 года приобрел в строящемся доме квартиру за 150 миллионов сумов (около 14 тысяч долларов). Однако, застройщик так и не оформил приобретенную недвижимость на покупателя и отказался возвращать ему деньги за покупку.
Не найдя решения своей проблемы, мужчина решился на крайний шаг, он облил себя бензином и поджег. Очевидцы смогли погасить пламя и вызвали скорую помощь.
Его доставили в Бухарский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У мужчины ожоги 50% тела.
В отношении застройщика возбуждено уголовное дело по статье "склонение к самоубийству".
Читайте также: