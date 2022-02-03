https://uz.sputniknews.ru/20220203/v-buxare-mujchina-sovershil-samosojjenie-prichiny-22522208.html

В Бухаре мужчина совершил самосожжение: причины

В Бухаре мужчина совершил самосожжение: причины

Мужчину доставили в Бухарский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У него ожоги 50% тела.

2022-02-03T13:42+0500

2022-02-03T13:42+0500

2022-02-03T13:53+0500

происшествия

бухара

ожог

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Житель Бухары пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против действий застройщика. О деталях инцидента сообщили в пресс-службе прокуратуры Бухарской области.Как выяснилось в ходе предварительного расследования, пострадавший в марте 2021 года приобрел в строящемся доме квартиру за 150 миллионов сумов (около 14 тысяч долларов). Однако, застройщик так и не оформил приобретенную недвижимость на покупателя и отказался возвращать ему деньги за покупку.Не найдя решения своей проблемы, мужчина решился на крайний шаг, он облил себя бензином и поджег. Очевидцы смогли погасить пламя и вызвали скорую помощь.Его доставили в Бухарский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У мужчины ожоги 50% тела. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело по статье "склонение к самоубийству".Читайте также:Генпрокуратура Узбекистана прояснила судьбу совершившего самоподжог мужчины >>

бухара

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бухара, ожог