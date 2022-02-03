https://uz.sputniknews.ru/20220203/v-tashkent-pribyli-pervye-elektrobusy---video-22520116.html

В Ташкент прибыли новые электробусы - видео

В Ташкент прибыли новые электробусы - видео

Новый экологичный транспорт начнет курсировать по улицам столицы в ближайшее время.

2022-02-03T11:52+0500

2022-02-03T11:52+0500

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общество

ташкент

электробусы

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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Новые 20 электробусов прибыли в Ташкент. Видео обзор современных экологичных автобусов распространило в своем канале в Telegram Министерство транспорта республики.Автобусы специально приспособлены к жаркому и пыльному климату Узбекистана. По каким улицам будут ездить новые машины пока неизвестно, в настоящее время специалисты АО "Ташшахртрансхизмат" прорабатывают для них маршруты с учетом состояния дорожного полотна и количества пассажиров.Помимо самих автобусов, в Ташкент доставлено 10 зарядных станций. В транспортной компании создали специальную рабочую группу, которая будет следить за состоянием электробусов.Ранее сообщалось, что в этом году в столице планируют обновить 35 процентов автобусного парка. Для этого закупят 410 автобусов и электробусов, а количество автобусов большой вместимости будет увеличено вдвое.При разработке концепции развития транспортной инфраструктуры в столице учитывался опыт России. В дальнейшем столичные наработки распространят на все города республики.Читайте также: Ташкент присматривается к опыту России для улучшения общественного транспорта.

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ташкент, электробусы