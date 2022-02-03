https://uz.sputniknews.ru/20220203/v-tashkent-pribyli-pervye-elektrobusy---video-22520116.html
В Ташкент прибыли новые электробусы - видео
В Ташкент прибыли новые электробусы - видео
Новый экологичный транспорт начнет курсировать по улицам столицы в ближайшее время.
2022-02-03T11:52+0500
2022-02-03T11:52+0500
2022-02-03T11:57+0500
общество
ташкент
электробусы
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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Новые 20 электробусов прибыли в Ташкент. Видео обзор современных экологичных автобусов распространило в своем канале в Telegram Министерство транспорта республики.Автобусы специально приспособлены к жаркому и пыльному климату Узбекистана. По каким улицам будут ездить новые машины пока неизвестно, в настоящее время специалисты АО "Ташшахртрансхизмат" прорабатывают для них маршруты с учетом состояния дорожного полотна и количества пассажиров.Помимо самих автобусов, в Ташкент доставлено 10 зарядных станций. В транспортной компании создали специальную рабочую группу, которая будет следить за состоянием электробусов.Ранее сообщалось, что в этом году в столице планируют обновить 35 процентов автобусного парка. Для этого закупят 410 автобусов и электробусов, а количество автобусов большой вместимости будет увеличено вдвое.При разработке концепции развития транспортной инфраструктуры в столице учитывался опыт России. В дальнейшем столичные наработки распространят на все города республики.Читайте также: Ташкент присматривается к опыту России для улучшения общественного транспорта.
ташкент
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, электробусы
В Ташкент прибыли новые электробусы - видео
11:52 03.02.2022 (обновлено: 11:57 03.02.2022)
Новые экологичные автобусы начнут курсировать по улицам столицы в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik.
Новые 20 электробусов прибыли в Ташкент. Видео обзор современных экологичных автобусов распространило в своем канале в Telegram
Министерство транспорта республики.
"1 февраля текущего года в АО "Ташшахртрансхизмат" доставили 20 экологичных, комфортных во всех отношениях и современных электробусов "ZK6126BEVG", выпущенных компанией "YUTONG BUS СО., LTD". Эти новые, современные и удобные электробусы в ближайшее время начнут обслуживать маршруты", - говорится в сообщении министерства.
Автобусы специально приспособлены к жаркому и пыльному климату Узбекистана. По каким улицам будут ездить новые машины пока неизвестно, в настоящее время специалисты АО "Ташшахртрансхизмат" прорабатывают для них маршруты с учетом состояния дорожного полотна и количества пассажиров.
Помимо самих автобусов, в Ташкент доставлено 10 зарядных станций. В транспортной компании создали специальную рабочую группу, которая будет следить за состоянием электробусов.
Ранее сообщалось, что в этом году в столице планируют обновить 35 процентов автобусного парка. Для этого закупят 410 автобусов и электробусов, а количество автобусов большой вместимости будет увеличено вдвое.
При разработке концепции развития транспортной инфраструктуры в столице учитывался опыт России. В дальнейшем столичные наработки распространят на все города республики.