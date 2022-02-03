https://uz.sputniknews.ru/20220203/video-stoit-li-vozvraschat-tramvai-v-tashkent--mnenie-eksperta-22533779.html

Видео: стоит ли возвращать трамваи в Ташкент – мнение эксперта

Видео: стоит ли возвращать трамваи в Ташкент – мнение эксперта

Как может развиваться транспортная система столицы в ближайшие годы и в какой степени улучшению ташкентского метро поможет Россия, объясняет эксперт в сфере экономики транспорта Александр Рыжков.

2022-02-03T21:03+0500

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В Ташкент прибыли 20 новых электробусов, а также 10 зарядных станций для них. Эти закупки являются частью процесса обновления автобусного парка столицы.Всего в Ташкенте планируют заменить 35% ныне функционирующих автобусов – как сообщалось в январе текущего года, для реализации этой цели власти города собирались закупить 410 автобусов и электробусов. При этом количество автобусов большой вместимости возрастет вдвое.19 января с проектами по развитию столичного общественного транспорта ознакомился лично президент Шавкат Мирзиёев. Известно, что авторы концепций учитывали и опыт России.Пример России в проектах рассмотрен явно не случайно – дело в том, что по оценкам Международной ассоциации CoMet (объединение крупнейших метрополитенов мира – Sputnik), российская подземка входит в тройку лучших. А по рейтингу McKinsey, среди 25 мегаполисов мира Москва заняла третье место по качеству транспортной системы.Учитывая данные показатели, логично использовать опыт Москвы – тем более, что пассажиропоток в ташкентском метро стабильно растет. Если несколько лет назад количество пассажиров в сутки в метрополитене Ташкента равнялось 250 тысячам человек, сейчас оно составляет 420 тысяч.К слову, по направлению развития метро Узбекистан и Россия сотрудничают не первый год – с 2019 по 2021 годы республика закупила у российского предприятия 60 вагонов, в том числе за счет кредитов ВЭБ РФ и Российского экспортного центра. В этом году Ташкент намерен закупить еще 56 новых вагонов.У такого выбора есть причина, считает научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Александр Рыжков. По его мнению, российские вагоны лучше всего подходят ташкентскому метрополитену по техническим требованиям. Что узбекистанская, что российская системы метро были построены в эпоху СССР, то есть по единому стандарту, объясняет эксперт. Поэтому российская продукция соответствует ташкентскому метро лучше вагонов, произведенных в других странах.Какие еще опции московского метро может перенять Ташкент? Станет ли наземный транспорт столицы больше учитывать потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, учитывая, что о важности создания условий для беспрепятственного перемещения по городу для всех граждан говорил президент? И стоит ли возвращать в транспортную систему Ташкента легендарные трамваи?Ответы на все эти вопросы смотрите в полной версии интервью Александра Рыжкова на YouTube-канала Sputnik Узбекистан >>

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2022

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