https://uz.sputniknews.ru/20220203/vitamin-c-ne-spaset--myasnikov-22510275.html

Витамин C не спасет — Мясников

Витамин C не спасет — Мясников

Доктор Мясников объяснил, когда витамин С бесполезен и для чего он нужен на самом деле.

2022-02-03T07:00+0500

2022-02-03T07:00+0500

2022-02-03T07:00+0500

это интересно

витамины

врач

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Витамин С не спасет от ОРВИ и пить его для профилактики бесполезно, так заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Как сказал медик, исследования доказали, что постоянное употребление витамина С как в виде препарата, так и в составе продуктов питания, не сможет предотвратить заражение вирусом, вызывающим простуду. Поэтому принимать его для профилактики бесполезно.Если же человек уже заболел, то аскорбиновая кислота в больших количествах может сократить время болезни. Но не стоит ожидать мгновенного результата."То есть дополнительно можно его пропить в течение трех-четырех дней, пока болеете, но в рамках разумного, без фанатизма", — уточнил доктор.Читайте также: Как правильно питаться во время роста заболеваемости

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витамины, врач