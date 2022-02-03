https://uz.sputniknews.ru/20220203/zaxarova-vysmeyala-ocherednoe-vyskazyvanie-psaki-22532820.html

Захарова высмеяла очередное высказывание Псаки

Захарова высмеяла очередное высказывание Псаки

Представитель российского МИД прокомментировала отказ американцев от слова "неизбежный" в отношении российского вторжения в Украину.

2022-02-03T20:46+0500

2022-02-03T20:46+0500

2022-02-03T20:45+0500

россия

мария захарова

джейн псаки

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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook смену США позиции относительно вторжения российского вторжения на Украину.Накануне в ходе брифинга пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки заявила, что власти США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" на Украину. При этом Джейн Псаки несколько раз повторила, что больше не использует это слово, "потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать".Власти США решили изменить формулировку после того, как Киев призвал их не нагнетать панику заявлениями о якобы намерениях России вторгнуться на Украину.Ранее радио Sputnik сообщило, что украинские власти готовы к переговорам с Москвой в любом формате для поиска дипломатического пути урегулирования конфликта в Донбассе.

россия

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мария захарова, джейн псаки