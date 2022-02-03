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https://uz.sputniknews.ru/20220203/zaxarova-vysmeyala-ocherednoe-vyskazyvanie-psaki-22532820.html
Захарова высмеяла очередное высказывание Псаки
Захарова высмеяла очередное высказывание Псаки
Представитель российского МИД прокомментировала отказ американцев от слова "неизбежный" в отношении российского вторжения в Украину.
2022-02-03T20:46+0500
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россия
мария захарова
джейн псаки
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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook смену США позиции относительно вторжения российского вторжения на Украину.Накануне в ходе брифинга пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки заявила, что власти США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" на Украину. При этом Джейн Псаки несколько раз повторила, что больше не использует это слово, "потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать".Власти США решили изменить формулировку после того, как Киев призвал их не нагнетать панику заявлениями о якобы намерениях России вторгнуться на Украину.Ранее радио Sputnik сообщило, что украинские власти готовы к переговорам с Москвой в любом формате для поиска дипломатического пути урегулирования конфликта в Донбассе.
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мария захарова, джейн псаки

Захарова высмеяла очередное высказывание Псаки

20:46 03.02.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
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Представитель российского МИД прокомментировала отказ американцев от слова "неизбежный" в отношении Российского вторжения в Украину.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook смену США позиции относительно вторжения российского вторжения на Украину.
Накануне в ходе брифинга пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки заявила, что власти США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" на Украину. При этом Джейн Псаки несколько раз повторила, что больше не использует это слово, "потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать".
"Хайли-лайкли на смену лисам и курам прилетели кукушки", - написала в своем посте Захарова.
Власти США решили изменить формулировку после того, как Киев призвал их не нагнетать панику заявлениями о якобы намерениях России вторгнуться на Украину.
Ранее радио Sputnik сообщило, что украинские власти готовы к переговорам с Москвой в любом формате для поиска дипломатического пути урегулирования конфликта в Донбассе.
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