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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Что будет с организмом, если пить кофе по утрам
Что будет с организмом, если пить кофе по утрам
В некоторых случаях теории о вреде кофе для здоровья являются преувеличенными. В состав напитка входят и полезные вещества.
2023-03-22T07:00+0500
2023-03-22T07:00+0500
это интересно
кофе
здоровье
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Вреден или полезен кофе для организма? Вопрос неоднозначный. Так, диетолог Антонина Саволюк в интервью РИА Новости сообщила, что пить кофе во время еды можно, если он натуральный и не содержит каких-либо добавок.Дело в том, что в состав кофе входят биологически активные вещества, которые легко связываются с белками и кальцием, объясняет специалист. Однако, если добавить в кофе молоко или сливки, полезные вещества теряются.Лучше всего пить кофе во время завтрака или между перекусами, однако обязательно нужно запивать его стаканом воды.Впрочем, при индивидуальных противопоказаниях кофе пить нельзя - например, при риске остеопороза или гипертонии, гастрите или язвенной болезни, предостерегает эксперт.Читайте также:Кому нельзя пить чай – врачКак кофе влияет на печень
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кофе польза вред состав свойства можно ли пить полезные вещества вредно чем грозит как влияет на здоровье прием сколько можно пить кофе какой кофе можно пить
кофе польза вред состав свойства можно ли пить полезные вещества вредно чем грозит как влияет на здоровье прием сколько можно пить кофе какой кофе можно пить

Что будет с организмом, если пить кофе по утрам

07:00 22.03.2023
© Depositphotos.com / Oleg ZhukovКофе в чашке
Кофе в чашке - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2023
© Depositphotos.com / Oleg Zhukov
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В некоторых случаях теории о вреде кофе для здоровья являются преувеличенными. В состав напитка входят и полезные вещества.
Вреден или полезен кофе для организма? Вопрос неоднозначный. Так, диетолог Антонина Саволюк в интервью РИА Новости сообщила, что пить кофе во время еды можно, если он натуральный и не содержит каких-либо добавок.
Дело в том, что в состав кофе входят биологически активные вещества, которые легко связываются с белками и кальцием, объясняет специалист. Однако, если добавить в кофе молоко или сливки, полезные вещества теряются.
Лучше всего пить кофе во время завтрака или между перекусами, однако обязательно нужно запивать его стаканом воды.
"Кофе сильно обезвоживает и немного "окисляет" кислотно-щелочной баланс. Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе — привычка, которая будет полезна для всех", — говорит Антонина Саволюк.
Впрочем, при индивидуальных противопоказаниях кофе пить нельзя - например, при риске остеопороза или гипертонии, гастрите или язвенной болезни, предостерегает эксперт.
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