https://uz.sputniknews.ru/20230322/chto-budet-s-organizmom-esli-pit-kofe-po-utram-22533286.html

Что будет с организмом, если пить кофе по утрам

Что будет с организмом, если пить кофе по утрам

В некоторых случаях теории о вреде кофе для здоровья являются преувеличенными. В состав напитка входят и полезные вещества.

2023-03-22T07:00+0500

2023-03-22T07:00+0500

2023-03-22T07:00+0500

это интересно

кофе

здоровье

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Вреден или полезен кофе для организма? Вопрос неоднозначный. Так, диетолог Антонина Саволюк в интервью РИА Новости сообщила, что пить кофе во время еды можно, если он натуральный и не содержит каких-либо добавок.Дело в том, что в состав кофе входят биологически активные вещества, которые легко связываются с белками и кальцием, объясняет специалист. Однако, если добавить в кофе молоко или сливки, полезные вещества теряются.Лучше всего пить кофе во время завтрака или между перекусами, однако обязательно нужно запивать его стаканом воды.Впрочем, при индивидуальных противопоказаниях кофе пить нельзя - например, при риске остеопороза или гипертонии, гастрите или язвенной болезни, предостерегает эксперт.Читайте также:Кому нельзя пить чай – врачКак кофе влияет на печень

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