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Человек в защитном костюме в Международном аэропорту Пекина - Sputnik Узбекистан, 1920
Зимняя Олимпиада в Пекине - 2022
Четвертого февраля 2022 года в Пекине стартуют 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах 7 видов спорта, включенных в программу ОИ.
https://uz.sputniknews.ru/20220204/gornolyjnik-iz-uzbekistana-prones-flag-strany-na-oi-v-pekine--video-22553407.html
Горнолыжник из Узбекистана пронес флаг страны на ОИ в Пекине — видео
Горнолыжник из Узбекистана пронес флаг страны на ОИ в Пекине — видео
Флаг Узбекистана пронес на церемонии открытия игр единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев.
2022-02-04T19:36+0500
2022-02-04T19:36+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
узбекистан
пекин
видеоролик
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. На стадионе "Птичье гнездо" в Пекине зажгли олимпийский огонь. XXIV зимние Олимпийские игры официально открылись, передает РИА Новости. Они продлятся до 20 февраля.Флаг Узбекистана пронес на церемонии открытия игр единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Это будут соревнования по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.Накануне Национальный олимпийский комитет поделился кадрами с первой тренировки спортсмена. Сейчас он адаптируется к олимпийской трассе.На церемонии открытия присутствовал также Шавкат Мирзиёев. Он прибыл в Пекин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.В соответствии с программой пребывания Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.
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узбекистан, пекин, видеоролик

Горнолыжник из Узбекистана пронес флаг страны на ОИ в Пекине — видео

19:36 04.02.2022
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Александр Вильф
/
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Флаг Узбекистана пронес на церемонии открытия игр единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. На стадионе "Птичье гнездо" в Пекине зажгли олимпийский огонь. XXIV зимние Олимпийские игры официально открылись, передает РИА Новости. Они продлятся до 20 февраля.
Флаг Узбекистана пронес на церемонии открытия игр единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Это будут соревнования по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.
Накануне Национальный олимпийский комитет поделился кадрами с первой тренировки спортсмена. Сейчас он адаптируется к олимпийской трассе.
Зимняя Олимпиада в Пекине-22

Столица Китая впервые в мировой истории спорта стала городом, принимающим обе Олимпиады – в 2008 году в Пекине проходили XXIX летние Олимпийские игры.

На нынешних играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.

На церемонии открытия присутствовал также Шавкат Мирзиёев. Он прибыл в Пекин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В соответствии с программой пребывания Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.
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