https://uz.sputniknews.ru/20220204/gornolyjnik-iz-uzbekistana-prones-flag-strany-na-oi-v-pekine--video-22553407.html

Горнолыжник из Узбекистана пронес флаг страны на ОИ в Пекине — видео

Горнолыжник из Узбекистана пронес флаг страны на ОИ в Пекине — видео

Флаг Узбекистана пронес на церемонии открытия игр единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев.

2022-02-04T19:36+0500

2022-02-04T19:36+0500

2022-02-04T19:36+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

узбекистан

пекин

видеоролик

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. На стадионе "Птичье гнездо" в Пекине зажгли олимпийский огонь. XXIV зимние Олимпийские игры официально открылись, передает РИА Новости. Они продлятся до 20 февраля.Флаг Узбекистана пронес на церемонии открытия игр единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Это будут соревнования по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.Накануне Национальный олимпийский комитет поделился кадрами с первой тренировки спортсмена. Сейчас он адаптируется к олимпийской трассе.На церемонии открытия присутствовал также Шавкат Мирзиёев. Он прибыл в Пекин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.В соответствии с программой пребывания Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.

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узбекистан, пекин, видеоролик