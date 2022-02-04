Горнолыжник из Узбекистана пронес флаг страны на ОИ в Пекине — видео

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. На стадионе "Птичье гнездо" в Пекине зажгли олимпийский огонь. XXIV зимние Олимпийские игры официально открылись, передает РИА Новости. Они продлятся до 20 февраля.Флаг Узбекистана пронес на церемонии открытия игр единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Это будут соревнования по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.Накануне Национальный олимпийский комитет поделился кадрами с первой тренировки спортсмена. Сейчас он адаптируется к олимпийской трассе.На церемонии открытия присутствовал также Шавкат Мирзиёев. Он прибыл в Пекин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.В соответствии с программой пребывания Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.
Флаг Узбекистана пронес на церемонии открытия игр единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. На стадионе "Птичье гнездо" в Пекине зажгли олимпийский огонь. XXIV зимние Олимпийские игры официально открылись, передает РИА Новости. Они продлятся до 20 февраля.
Флаг Узбекистана пронес на церемонии открытия игр единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Это будут соревнования по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.
Накануне Национальный олимпийский комитет поделился кадрами с первой тренировки спортсмена. Сейчас он адаптируется к олимпийской трассе.
Зимняя Олимпиада в Пекине-22
Столица Китая впервые в мировой истории спорта стала городом, принимающим обе Олимпиады – в 2008 году в Пекине проходили XXIX летние Олимпийские игры.
На нынешних играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.
На церемонии открытия присутствовал также Шавкат Мирзиёев. Он прибыл в Пекин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В соответствии с программой пребывания Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.