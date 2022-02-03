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Человек в защитном костюме в Международном аэропорту Пекина - Sputnik Узбекистан, 1920
Зимняя Олимпиада в Пекине - 2022
Четвертого февраля 2022 года в Пекине стартуют 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах 7 видов спорта, включенных в программу ОИ.
https://uz.sputniknews.ru/20220203/ne-tolko-olimpiada-zachem-mirziyoev-edet-v-kitay-22524380.html
Не только олимпиада: зачем Мирзиёев едет в Китай
Не только олимпиада: зачем Мирзиёев едет в Китай
В программе пребывания в Пекине значится не только участие главы государства в церемонии открытия зимних Олимпиады, но и ряд других мероприятий.
2022-02-03T15:26+0500
2022-02-03T15:37+0500
шавкат мирзиёев
зимняя олимпиада в пекине - 2022
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил Шавката Мирзиёева в Пекин на открытие XXIV зимних Олимпийских игр.Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо" с участием лидеров зарубежных государств и официальных делегаций, руководителей авторитетных международных организаций.В соответствии с программой пребывания Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.Как мы сообщали ранее, единственным спортсменом, который представит Узбекистан в Пекине, станет Комилжон Тухтаев. К выступлениям на зимней Олимпиаде он готовился в Италии со своим тренером Маттиа Ганесси.Читайте также:В Узбекистане представили олимпийскую форму — фото &gt;&gt;Как выглядит Пекин перед Олимпиадой — фото &gt;&gt;
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Не только олимпиада: зачем Мирзиёев едет в Китай

15:26 03.02.2022 (обновлено: 15:37 03.02.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Россию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В программе пребывания в Пекине значится не только участие главы государства в церемонии открытия зимних Олимпиады, но и ряд других мероприятий.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил Шавката Мирзиёева в Пекин на открытие XXIV зимних Олимпийских игр.
Зимняя Олимпиада в Пекине-22

Столица Китая впервые в мировой истории спорта стала городом, принимающим обе Олимпиады – в 2008 году в Пекине проходили XXIX летние Олимпийские игры.

На нынешних играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо" с участием лидеров зарубежных государств и официальных делегаций, руководителей авторитетных международных организаций.
В соответствии с программой пребывания Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.
Как мы сообщали ранее, единственным спортсменом, который представит Узбекистан в Пекине, станет Комилжон Тухтаев. К выступлениям на зимней Олимпиаде он готовился в Италии со своим тренером Маттиа Ганесси.

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