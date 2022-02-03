https://uz.sputniknews.ru/20220203/ne-tolko-olimpiada-zachem-mirziyoev-edet-v-kitay-22524380.html

Не только олимпиада: зачем Мирзиёев едет в Китай

Не только олимпиада: зачем Мирзиёев едет в Китай

В программе пребывания в Пекине значится не только участие главы государства в церемонии открытия зимних Олимпиады, но и ряд других мероприятий.

2022-02-03T15:26+0500

2022-02-03T15:26+0500

2022-02-03T15:37+0500

шавкат мирзиёев

зимняя олимпиада в пекине - 2022

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил Шавката Мирзиёева в Пекин на открытие XXIV зимних Олимпийских игр.Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо" с участием лидеров зарубежных государств и официальных делегаций, руководителей авторитетных международных организаций.В соответствии с программой пребывания Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.Как мы сообщали ранее, единственным спортсменом, который представит Узбекистан в Пекине, станет Комилжон Тухтаев. К выступлениям на зимней Олимпиаде он готовился в Италии со своим тренером Маттиа Ганесси.Читайте также:В Узбекистане представили олимпийскую форму — фото >>Как выглядит Пекин перед Олимпиадой — фото >>

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шавкат мирзиёев