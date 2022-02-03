Не только олимпиада: зачем Мирзиёев едет в Китай

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил Шавката Мирзиёева в Пекин на открытие XXIV зимних Олимпийских игр.Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо" с участием лидеров зарубежных государств и официальных делегаций, руководителей авторитетных международных организаций.В соответствии с программой пребывания Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.Как мы сообщали ранее, единственным спортсменом, который представит Узбекистан в Пекине, станет Комилжон Тухтаев. К выступлениям на зимней Олимпиаде он готовился в Италии со своим тренером Маттиа Ганесси.Читайте также:В Узбекистане представили олимпийскую форму — фото >>Как выглядит Пекин перед Олимпиадой — фото >>
В программе пребывания в Пекине значится не только участие главы государства в церемонии открытия зимних Олимпиады, но и ряд других мероприятий.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил Шавката Мирзиёева в Пекин на открытие XXIV зимних Олимпийских игр.
Зимняя Олимпиада в Пекине-22
Столица Китая впервые в мировой истории спорта стала городом, принимающим обе Олимпиады – в 2008 году в Пекине проходили XXIX летние Олимпийские игры.
На нынешних играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.
Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо" с участием лидеров зарубежных государств и официальных делегаций, руководителей авторитетных международных организаций.
В соответствии с программой пребывания Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.
Как мы сообщали ранее, единственным спортсменом, который представит Узбекистан в Пекине, станет Комилжон Тухтаев. К выступлениям на зимней Олимпиаде он готовился в Италии со своим тренером Маттиа Ганесси.