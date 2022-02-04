https://uz.sputniknews.ru/20220204/na-stroykax-rossii-ne-xvataet-rabochey-sily-22541101.html
На стройках России не хватает рабочей силы
На стройках России не хватает рабочей силы
Почему в России на стройках уменьшилось количество иностранных рабочих и что с этим делать, читайте в материале.
2022-02-04T13:13+0500
2022-02-04T13:13+0500
2022-02-04T14:12+0500
стройка
рабочий
мигранты
россия
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Из-за закрытия границ в Россию не смогли приехать на строительные работы порядка 20% трудовых мигрантов.Об этом сообщил Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление президента Национального объединения строителей Антона Глушкова.По его словам, до ковидных ограничений на стройках в России работали около 7,5 млн мигрантов. Глушков также отметил, что надо увеличить подготовку кадров для строительной отрасли и больше внимания уделить профессионализму мигрантов.В Минстрое России предложили привлекать на стройки россиян из регионов. Для этого стоит увеличить зарплаты и создать комфортные условия, считают власти.Пилотный набор узбекских строителейВ начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Рабочих-мигрантов из Узбекистана отобрала 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.Читайте также:Россия запросила у Узбекистана работников для сельхозпредприятийОсновная доля мигрантов в России приходится на три Центральноазиатских государства
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стройка, рабочий, мигранты
На стройках России не хватает рабочей силы
13:13 04.02.2022 (обновлено: 14:12 04.02.2022) Подписаться на
В России на строительных площадках на 1,5 млн мигрантов стало меньше.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Из-за закрытия границ в Россию не смогли приехать на строительные работы порядка 20% трудовых мигрантов.
Об этом сообщил Sputnik Таджикистан
со ссылкой на заявление президента Национального объединения строителей Антона Глушкова.
По его словам, до ковидных ограничений на стройках в России работали около 7,5 млн мигрантов.
Сейчас практически у всех работодателей наблюдается дефицит иностранной рабочей силы, что негативно сказалось на сроках сдачи жилых помещений.
Глушков также отметил, что надо увеличить подготовку кадров для строительной отрасли и больше внимания уделить профессионализму мигрантов.
В Минстрое России предложили привлекать на стройки россиян из регионов. Для этого стоит увеличить зарплаты и создать комфортные условия, считают власти.
Пилотный набор узбекских строителей
В начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.
Рабочих-мигрантов из Узбекистана отобрала 21 строительная компания.
При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.
В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.
Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.