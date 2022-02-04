https://uz.sputniknews.ru/20220204/na-stroykax-rossii-ne-xvataet-rabochey-sily-22541101.html

На стройках России не хватает рабочей силы

На стройках России не хватает рабочей силы

Почему в России на стройках уменьшилось количество иностранных рабочих и что с этим делать, читайте в материале.

2022-02-04T13:13+0500

2022-02-04T13:13+0500

2022-02-04T14:12+0500

стройка

рабочий

мигранты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1e/20708813_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_78dcfcc017c51a2fdfe10e78d86182ba.jpg

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Из-за закрытия границ в Россию не смогли приехать на строительные работы порядка 20% трудовых мигрантов.Об этом сообщил Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление президента Национального объединения строителей Антона Глушкова.По его словам, до ковидных ограничений на стройках в России работали около 7,5 млн мигрантов. Глушков также отметил, что надо увеличить подготовку кадров для строительной отрасли и больше внимания уделить профессионализму мигрантов.В Минстрое России предложили привлекать на стройки россиян из регионов. Для этого стоит увеличить зарплаты и создать комфортные условия, считают власти.Пилотный набор узбекских строителейВ начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Рабочих-мигрантов из Узбекистана отобрала 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.Читайте также:Россия запросила у Узбекистана работников для сельхозпредприятийОсновная доля мигрантов в России приходится на три Центральноазиатских государства

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

стройка, рабочий, мигранты