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Основная доля мигрантов в России приходится на три Центральноазиатских государства
Основная доля мигрантов в России приходится на три Центральноазиатских государства
Основная доля мигрантов в России приходится на три Центральноазиатские республики, которые традиционно выступают "государствами-донорами иностранной рабочей силы для РФ".
2022-01-13T14:45+0500
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Более 82 процентов трудовых мигрантов в России — граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, страны СНГ традиционно выступают "государствами-донорами иностранной рабочей силы для РФ". На это влияют экономические, социально-культурные и исторические связи.Там напомнили, что в МВД рассматривают возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений, в том числе за посягательства на общественный порядок. Для этого готовятся поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.Также в рамках комплексного реформирования миграционного законодательства планируется введение единого документа с электронным носителем информации для иностранных граждан, который позволит обеспечить их идентификацию.В конце прошлого руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов заявил о том, что поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.На это, по его словам, повлияют изменения в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ.По словам эксперта, миграционный прирост при этом может увеличиться в среднем на треть, то есть до 14-15 миллионов человек в год.В четверг председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил усовершенствовать миграционные процессы в стране. Он отметил, что это послужит более эффективной борьбе с растущей преступностью среди мигрантов и плодотворно скажется и на борьбе с экстремизмом и терроризмом.Читайте также:Власти России оценили, насколько курсы русского языка нужны мигрантам&gt;&gt;Путин заявил о необходимости знания мигрантами языка и законов России&gt;&gt;Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России&gt;&gt;
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мигранты

Основная доля мигрантов в России приходится на три Центральноазиатских государства

14:45 13.01.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПосадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан
Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Эти страны традиционно выступают "государствами-донорами иностранной рабочей силы для РФ". На это влияют экономические, социально-культурные и исторические связи.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Более 82 процентов трудовых мигрантов в России — граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, страны СНГ традиционно выступают "государствами-донорами иностранной рабочей силы для РФ". На это влияют экономические, социально-культурные и исторические связи.
Там напомнили, что в МВД рассматривают возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений, в том числе за посягательства на общественный порядок. Для этого готовятся поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Также в рамках комплексного реформирования миграционного законодательства планируется введение единого документа с электронным носителем информации для иностранных граждан, который позволит обеспечить их идентификацию.
В конце прошлого руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов заявил о том, что поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.
На это, по его словам, повлияют изменения в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ.

“На этот процесс повлияют последние изменения в миграционном законодательстве, вступающие в силу 29 декабря. Это и оптимизация миграционного учета и контроля въезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, которые включают проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование", — сказал тогда Жданов.

По словам эксперта, миграционный прирост при этом может увеличиться в среднем на треть, то есть до 14-15 миллионов человек в год.
В четверг председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил усовершенствовать миграционные процессы в стране. Он отметил, что это послужит более эффективной борьбе с растущей преступностью среди мигрантов и плодотворно скажется и на борьбе с экстремизмом и терроризмом.
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