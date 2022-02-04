https://uz.sputniknews.ru/20220204/roman-protasevich-zayavil-o-namerenii-podat-isk-k-aviakompanii-ryanair--video-22545730.html
Роман Протасевич заявил о намерении подать иск к авиакомпании Ryanair – видео
Роман Протасевич заявил о намерении подать иск к авиакомпании Ryanair – видео
Основатель скандально известного Telegram-канала рассказал в интервью Sputnik Беларусь о том, какие претензии он имеет к авиакомпании Ryanair.
2022-02-04T17:42+0500
2022-02-04T17:42+0500
2022-02-04T17:42+0500
в мире
иск
авиакомпания
суд
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Основатель Telegram-канала Nexta (признан в Беларуси экстремистским – прим. ред.) Роман Протасевич сообщил о намерении подать иск к авиакомпании Ryanair. По его словам, причин для этого много. Варианты он рассматривает с юристами, передает Sputnik Беларусь.Напомним, в настоящее время Протасевич находится под домашним арестом из-за событий, произошедших в мае 2021 года. Тогда самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, ложному.На борту был и Роман Протасевич, которого задержали в Минске за организацию массовых беспорядков в Беларуси после президентских выборов 2020 года.После инцидента некоторые европейские авиакомпании закрыли авиасообщение с республикой. Европейский союз запретил белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство и аэропорты.Международная организация гражданской авиации (ИКАО) расследует инцидент.Читайте также:ICAO разослала отчет по инциденту с рейсом Ryanair в МинскеNEXTA, самолет Ryanair и реакция Запада: главное о скандале с Беларусью — видео
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иск, авиакомпания, суд
Роман Протасевич заявил о намерении подать иск к авиакомпании Ryanair – видео
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Основатель скандально известного Telegram-канала рассказал в интервью Sputnik Беларусь о том, какие претензии он имеет к авиакомпании Ryanair.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik.
Основатель Telegram-канала Nexta (признан в Беларуси экстремистским – прим. ред.) Роман Протасевич сообщил о намерении подать иск к авиакомпании Ryanair. По его словам, причин для этого много. Варианты он рассматривает с юристами, передает Sputnik Беларусь
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"Представители авиакомпании поступили таким образом, что в результате я был депортирован частной компанией, не смог добраться до пункта назначения и многое другое. По некоторым пунктам есть четкое осмысление, некоторые пункты еще прорабатываются. Детали пока раскрывать не буду", – рассказал Протасевич в интервью агентству.
Напомним, в настоящее время Протасевич находится под домашним арестом из-за событий, произошедших в мае 2021 года. Тогда самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, ложному.
На борту был и Роман Протасевич, которого задержали в Минске за организацию массовых беспорядков в Беларуси после президентских выборов 2020 года.
После инцидента некоторые европейские авиакомпании закрыли авиасообщение с республикой. Европейский союз запретил белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство и аэропорты.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) расследует инцидент.