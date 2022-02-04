https://uz.sputniknews.ru/20220204/tesla-obyasnila-pochemu-otzyvaet-sotni-tysyach-elektromobiley-iz-prodaj--22549216.html
Tesla объяснила, почему отзывает сотни тысяч электромобилей из продаж
Tesla объяснила, почему отзывает сотни тысяч электромобилей из продаж
Американская компания отзовет сотни тысяч своих машин для устранения проблемы. Какой?
2022-02-04T18:45+0500
2022-02-04T18:45+0500
2022-02-04T18:45+0500
в мире
электромобиль
tesla
отзыв
компания
проблема
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/04/22069506_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_9a4f469f81892a5ccffb8e9be51006da.jpg
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Tesla отзовет электромобили четырех моделей – это 817 тысяч машин, выпущенных с 2017 по 2022 года. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA)."В этих машинах сигнал ремня безопасности ошибочно активизируется или вообще не срабатывает, когда водитель пристегнут и машина заведена", – отмечается в релизе NHTSA.Обратно отзовут некоторые машины марок Model S и Model X (2021–2022), Model 3 (2017–2022) и Model Y (2020–2022).Компания Tesla выпустит программное обновление для исправления ошибки, уточняется в сообщении.Tesla Motors основана в 2003 году. Она занимается разработкой и производством электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто (штат Калифорния, США). Кроме электрокаров Tesla изготавливает батареи и электродвигатели, продавая их другим автомобильным компаниям (Toyota и Daimler).Читайте также:Илон Маск заявил о возможном строительстве завода в России и скором появлении Tesla в СНГЭлектромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/04/22069506_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5efec50de2989e74e3bbdaf9b3847ca7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
электромобиль, tesla, отзыв, компания, проблема
Tesla объяснила, почему отзывает сотни тысяч электромобилей из продаж
Подписаться на
Оказалось, что автомобили, выпущенные с 2017 по 2022 годы, небезопасны для своих хозяев.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik.
Tesla отзовет электромобили четырех моделей – это 817 тысяч машин, выпущенных с 2017 по 2022 года. Об этом сообщает Sputnik Беларусь
со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"В этих машинах сигнал ремня безопасности ошибочно активизируется или вообще не срабатывает, когда водитель пристегнут и машина заведена", – отмечается в релизе NHTSA.
Обратно отзовут некоторые машины марок Model S и Model X (2021–2022), Model 3 (2017–2022) и Model Y (2020–2022).
Компания Tesla выпустит программное обновление для исправления ошибки, уточняется в сообщении.
Tesla Motors основана в 2003 году. Она занимается разработкой и производством электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто (штат Калифорния, США).
Кроме электрокаров Tesla изготавливает батареи и электродвигатели, продавая их другим автомобильным компаниям (Toyota и Daimler).