https://uz.sputniknews.ru/20220204/uzbekistan-na-olimpiyskix-igrax-za-kogo-boleem-v-pekine-22-22547630.html

Узбекистан на Олимпийских играх: за кого болеем в Пекине-22

Узбекистан на Олимпийских играх: за кого болеем в Пекине-22

С каким багажом прошлых побед и участия в международных стартах Комилжон Тухтаев представит Узбекистан на играх в Пекине — все сведения о спортсмене в нашей инфографике.

2022-02-04T19:00+0500

2022-02-04T19:00+0500

2022-02-04T19:00+0500

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олимпийские игры

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За весь период своей независимости спортсмены Узбекистана выступали на зимних Олимпийских играх девять раз.Sputnik Узбекистан собрал в инфографике данные атлетов, защищавших честь страны на главном старте четырехлетия. За все время удалось завоевать награду всего раз — по фристайлу. Золото в копилку сборной принесла Лина Черязова в 1994 году. В тот год в норвежский город Лиллехаммер отправилось максимальное количество олимпийцев от Узбекистана — семь человек.До выступления единственного представителя республики в Пекине — Комилжона Тухтаева — осталось девять дней. 13 февраля он выйдет на старт в гигантском слаломе, а 16 февраля — в слаломе. Читайте также:Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео >>В Узбекистане представили олимпийскую форму — фото >>

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мультимедиа , олимпийские игры, инфографика