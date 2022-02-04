https://uz.sputniknews.ru/20220204/v-gulistane-arestovali-lyudey-prodavavshix-voditelskie-prava-22538052.html
В Гулистане арестовали людей, продававших водительские права
В Гулистане арестовали людей, продававших водительские права
Задержанные обещали оформить водительское удостоверение за 2 недели без обучения и экзаменов.
2022-02-04T11:08+0500
2022-02-04T11:08+0500
2022-02-04T11:08+0500
происшествия
гулистан
водительское удостоверение
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. В Гулистанском районе Сырдарьинской области задержали двух человек, обещавших оформить водительские права без прохождения обучения, об этом сообщает Управление по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре в своем Telegram-канале.Сотрудники Управления и Гулистанского районного отделения СГБ задержали с поличным правонарушителя, обещавшего гражданину оформить водительское удостоверение за 15 дней без прохождения обучения и экзаменов. За свои услуги он требовал 350 долларов.Позже при получении взятки в 250 долларов силовики задержали и его подельника. Против обоих возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки). Ведется следствие.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил ужесточить наказание за выдачу прав без соответствующего обучения.Читайте также: Какие документы нужны Узбекистанцу для замены водительского удостоверения в России
гулистан
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гулистан, водительское удостоверение
В Гулистане арестовали людей, продававших водительские права
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Задержанные обещали оформить водительское удостоверение за 2 недели без обучения и экзаменов.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik.
В Гулистанском районе Сырдарьинской области задержали двух человек, обещавших оформить водительские права без прохождения обучения, об этом сообщает Управление по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре в своем Telegram-канале
.
Сотрудники Управления и Гулистанского районного отделения СГБ задержали с поличным правонарушителя, обещавшего гражданину оформить водительское удостоверение за 15 дней без прохождения обучения и экзаменов. За свои услуги он требовал 350 долларов.
Позже при получении взятки в 250 долларов силовики задержали и его подельника. Против обоих возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки). Ведется следствие.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил
ужесточить наказание за выдачу прав без соответствующего обучения.