https://uz.sputniknews.ru/20220204/v-gulistane-arestovali-lyudey-prodavavshix-voditelskie-prava-22538052.html

В Гулистане арестовали людей, продававших водительские права

В Гулистане арестовали людей, продававших водительские права

Задержанные обещали оформить водительское удостоверение за 2 недели без обучения и экзаменов.

2022-02-04T11:08+0500

2022-02-04T11:08+0500

2022-02-04T11:08+0500

происшествия

гулистан

водительское удостоверение

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. В Гулистанском районе Сырдарьинской области задержали двух человек, обещавших оформить водительские права без прохождения обучения, об этом сообщает Управление по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре в своем Telegram-канале.Сотрудники Управления и Гулистанского районного отделения СГБ задержали с поличным правонарушителя, обещавшего гражданину оформить водительское удостоверение за 15 дней без прохождения обучения и экзаменов. За свои услуги он требовал 350 долларов.Позже при получении взятки в 250 долларов силовики задержали и его подельника. Против обоих возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки). Ведется следствие.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил ужесточить наказание за выдачу прав без соответствующего обучения.Читайте также: Какие документы нужны Узбекистанцу для замены водительского удостоверения в России

гулистан

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гулистан, водительское удостоверение