https://uz.sputniknews.ru/20220204/v-rossii-zaregistrirovali-esche-odin-preparat-ot-koronavirusa-22539571.html

В России зарегистрировали еще один препарат от коронавируса

В России зарегистрировали еще один препарат от коронавируса

Препарат, который нацелен на снижение риска развития осложнений и ухудшения состояния пациентов, подходит всем категориям граждан.

2022-02-04T12:24+0500

2022-02-04T12:24+0500

2022-02-04T12:24+0500

россия

коронавирус covid-19

лекарство

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса под торговым названием "Эсперавир" компании "Промомед Рус", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра лекарственных средств.Лекарство будут выпускать в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов."Препараты на основе этой же молекулы используются в Америке, Японии, Европе. Нашим гражданам должна быть доступна самая современная терапия и как можно раньше", — отметил председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.Он уточнил, что лекарство опережает мутацию коронавируса, так как "действует на другой сайт этого фермента (RdRP)".Клинические исследования доказали преимущество "Эсперавира" по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния.Уже на пятый день терапии более чем у 80 процентов пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40 процентов пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления.Подчеркивается, что препарат подходит всем категориям граждан.По словам главного пульмонолога Минздрава, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева, особенность новой коронавирусной инфекции в ее быстротечности, вирус почти не оставляет врачам права на ошибку."Эсперавир" (молнупиравир) только пришел в страну, но лекарства на основе этой молекулы хорошо изучены. Есть порядка десяти клинических исследований, проведенных в разных странах, в том числе группой "Промомед" в России, на которые можно смело опираться в своей лечебной практике", — цитирует ученого пресс-служба компании.Впервые у медиков появится возможность выбрать средство для этиотропной терапии — фавипиравир или молнупиравир. Так, "обе молекулы действуют непосредственно на вирус, по-разному подавляя его репликацию, чем блокируют дальнейшее распространение вируса в организме. Врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний".Клинические исследования нового препарата прошли в 16 российских медицинских учреждениях, в том числе в Москве, Петербурге, Ярославле, Мордовии.Производить "Эсперавир" начнут через семь дней на заводе "Биохимик" в Саранске в круглосуточном режиме.В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. Позднее его зарегистрировали и в виде инъекций.Читайте также:Минздрав включил в протокол препарат против COVID, разработанный в Узбекистане >>Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19 >>

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коронавирус covid-19, лекарство