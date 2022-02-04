https://uz.sputniknews.ru/20220204/v-shkolax-nachnut-obuchat-igre-na-natsionalnyx-muzykalnyx-instrumentax-22538316.html

В школах начнут обучать игре на национальных музыкальных инструментах

В школах начнут обучать игре на национальных музыкальных инструментах

Уроки введут, начиная со следующего учебного года. Подробности читайте в обзоре.

2022-02-04T11:30+0500

2022-02-04T11:30+0500

2022-02-04T11:30+0500

общество

школы

инструмент

музыкальный инструмент

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекских школьников начнут обучать игре на национальных музыкальных инструментах. Новый предмет появится со следующего учебного года. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев. В соответствии с постановлением, для школьных учителей по предмету "Музыка" установят обязательное требование по владению навыками исполнения мелодий как минимум на одном, а с 2023/2024 учебного года — как минимум на трех таких инструментах.С нового учебного года в школах будут отводить как минимум один учебный час в неделю на предмет "Музыка", а также дополнительно практические кружки и факультативные занятия по исполнению мелодий на национальных инструментах. Самыми популярными музыкальными инструментами в Узбекистане остаются струнно-щипковые — домбра, дутар и рубаб, духовые — най, сурнай и карнай, а также дойра (бубен).Читайте также:

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школы, инструмент, музыкальный инструмент