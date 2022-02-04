https://uz.sputniknews.ru/20220204/v-tashkente-vrachi-proveli-unikalnuyu-dlya-strany-operatsiyu-i-spasli-jizn-rebenku---video-22545959.html

В Ташкенте врачи провели уникальную для страны операцию и спасли жизнь ребенку - видео

В Ташкенте врачи провели уникальную для страны операцию и спасли жизнь ребенку - видео

Хирурги центра проводят выездные медосмотры, а также мастер-классы для коллег из регионов.

2022-02-04T15:47+0500

2022-02-04T15:47+0500

2022-02-04T15:47+0500

общество

операция

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии (РСНПМЦХ) им. Вахидова провели операцию по трансплантации почки.Из-за нарушений функции почки 13-летней девочке потребовалась помощь хирургов, донором органа для маленькой пациентки стал ее дедушка. Операция длилась пять часов и завершилась успешно.Такого рода вмешательства врачи республики начали практиковать всего год назад. В 2021-ом хирурги медицинского центра успешно провели 260 операций по трансплантации органов. Об этом в интервью телеканалу "Узбекистан 24" рассказал руководитель отделения хирургии сосудов РСНПМЦХ Фазлиддин Бахриддинов.Также в прошлом году утверждена программа мер по трансформации хирургической службы, которая рассчитана на 2021-2023 годы. В соответствии с документом хирурги центра проводят выездные медосмотры, а также мастер-классы для коллег из регионов."Мы начали трансплантацию органов и у детей. Три наших пациента, перенесших трансплантацию почки смогли родить детей — это вершина трансплантологии. Недавно нам выделили 11 млн долларов на биогистахимические и генетические анализы и в ближайшие полгода у нас появится современная лаборатория," — рассказал хирург Зохид Маткаримов.Читайте также:В Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе опыта России — фото >>Одобрен закон о трансплантации органов и тканей человека >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

операция