Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211215/odobren-zakon-o-transplantatsii-organov-i-tkaney-cheloveka-21806115.html
Одобрен закон о трансплантации органов и тканей человека
Одобрен закон о трансплантации органов и тканей человека
Сенаторы одобрили закон о трансплантации органов и тканей человека в рамках 22-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса.
2021-12-15T18:02+0500
2021-12-15T18:04+0500
общество
узбекистан
сенат республики узбекистан
трансплантация органов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1052/73/10527364_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_2a5bb43db21489f9e35b75df53296fa7.jpg
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Сенаторы одобрили закон о трансплантации органов и тканей человека в рамках 22-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса. Отсутствие законодательной базы по трансплантации привело к отсутствию возможности спасать жизни пациентов с соответствующими заболеваниями, подчеркнули в Сенате. В Узбекистане развивают хирургию и трансплантологию &gt;&gt;По ожиданиям, новый документ поспособствует снижению числа случаев смерти от болезней и необратимых процессов в органах, а также сократит расходы граждан на операции в дорогостоящих зарубежных клиниках.В ноябре этого года депутат Расул Кушербаев заявил, что в Узбекистане намерены отменить действующее в республике ограничение на донорство органов и тканей для пациента только от близких родственников. В соответствии с новыми поправками, донором может стать любой человек, предоставивший нотариально заверенное добровольное согласие на трансплантацию органов и (или) тканей на безвозмездной основе.В Узбекистане провели несколько операций по трансплантации &gt;&gt;В мае 2021 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российские и узбекистанские медики договорились о сотрудничестве в сфере трансплантологии, лечении онкологических заболеваний и развитии системы скорой помощи. С участием врачей из России в республике была проведена операция по родственной трансплантации печени.Читайте также:Узбекистан улучшит свою хирургию на 42,5 млрд сумов &gt;&gt;В РУз определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга &gt;&gt;
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1052/73/10527364_322:0:2861:1904_1920x0_80_0_0_d4bac39cd12f7df2f6d18959cebd0a45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, сенат республики узбекистан, трансплантация органов

Одобрен закон о трансплантации органов и тканей человека

18:02 15.12.2021 (обновлено: 18:04 15.12.2021)
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОперация
Операция - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Новый документ поспособствует снижению числа случаев смерти от болезней и необратимых процессов в органах, а также сократит расходы граждан на операции в дорогостоящих зарубежных клиниках.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Сенаторы одобрили закон о трансплантации органов и тканей человека в рамках 22-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса.

Отсутствие законодательной базы по трансплантации привело к отсутствию возможности спасать жизни пациентов с соответствующими заболеваниями, подчеркнули в Сенате.
В Узбекистане развивают хирургию и трансплантологию >>
По ожиданиям, новый документ поспособствует снижению числа случаев смерти от болезней и необратимых процессов в органах, а также сократит расходы граждан на операции в дорогостоящих зарубежных клиниках.
В ноябре этого года депутат Расул Кушербаев заявил, что в Узбекистане намерены отменить действующее в республике ограничение на донорство органов и тканей для пациента только от близких родственников. В соответствии с новыми поправками, донором может стать любой человек, предоставивший нотариально заверенное добровольное согласие на трансплантацию органов и (или) тканей на безвозмездной основе.
В Узбекистане провели несколько операций по трансплантации >>
В мае 2021 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российские и узбекистанские медики договорились о сотрудничестве в сфере трансплантологии, лечении онкологических заболеваний и развитии системы скорой помощи. С участием врачей из России в республике была проведена операция по родственной трансплантации печени.
Читайте также:
Узбекистан улучшит свою хирургию на 42,5 млрд сумов >>
В РУз определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга >>


В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:49По следам Джентельменов удачи - фото
18:02Одобрен закон о трансплантации органов и тканей человека
18:02О чем говорили Путин и Си Цзиньпин — краткий обзор
17:34Сколько человек погибло из-за отравления угарным газом в 2021 году
17:24Страны Центральной Азии объединились для изучения тюркского мира
17:10В вооруженных силах Узбекистана появится новый нагрудный знак отличия
17:06В парламент Кыргызстана прошли шесть партий — ЦИК
16:29Первые партии гумпомощи ООН из Термеза пошли в Афганистан
16:28Гаспарян о намерении Украины уничтожить венгерскую армию при необходимости
15:40Сенаторы утвердили госбюджет на 2022 год - на что пойдут средства?
14:53Узбекистан готовит специалистов по радиационной безопасности
14:02Как в Ташкенте: власти Бишкека хотят последовать примеру соседей
13:35Киевлянам подарят на Новый год российскую агрессию
13:31Доктор Мясников напомнил о вирусах, опаснее COVID-19
13:21В аэропорт Шымкента поступило сообщение о бомбе: подтвердилась ли информация — видео
13:10Видео: почему Школу по Центральной Азии проводят в Ташкенте — мнение эксперта
12:50Это провал: почему у Байдена не получилось собрать коалицию против нас
12:19Предусмотрена льгота для продавцов рынка "Куйлюк"
11:21Стало известно, с кем тесно сотрудничает Служба внешней разведки России
11:19В Ташкенте во время движения загорелся автомобиль с людьми — видео