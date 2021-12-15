https://uz.sputniknews.ru/20211215/odobren-zakon-o-transplantatsii-organov-i-tkaney-cheloveka-21806115.html

Одобрен закон о трансплантации органов и тканей человека

Одобрен закон о трансплантации органов и тканей человека

Сенаторы одобрили закон о трансплантации органов и тканей человека в рамках 22-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса.

2021-12-15T18:02+0500

2021-12-15T18:02+0500

2021-12-15T18:04+0500

общество

узбекистан

сенат республики узбекистан

трансплантация органов

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Сенаторы одобрили закон о трансплантации органов и тканей человека в рамках 22-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса. Отсутствие законодательной базы по трансплантации привело к отсутствию возможности спасать жизни пациентов с соответствующими заболеваниями, подчеркнули в Сенате. В Узбекистане развивают хирургию и трансплантологию >>По ожиданиям, новый документ поспособствует снижению числа случаев смерти от болезней и необратимых процессов в органах, а также сократит расходы граждан на операции в дорогостоящих зарубежных клиниках.В ноябре этого года депутат Расул Кушербаев заявил, что в Узбекистане намерены отменить действующее в республике ограничение на донорство органов и тканей для пациента только от близких родственников. В соответствии с новыми поправками, донором может стать любой человек, предоставивший нотариально заверенное добровольное согласие на трансплантацию органов и (или) тканей на безвозмездной основе.В Узбекистане провели несколько операций по трансплантации >>В мае 2021 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российские и узбекистанские медики договорились о сотрудничестве в сфере трансплантологии, лечении онкологических заболеваний и развитии системы скорой помощи. С участием врачей из России в республике была проведена операция по родственной трансплантации печени.Читайте также:Узбекистан улучшит свою хирургию на 42,5 млрд сумов >>В РУз определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга >>

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узбекистан, сенат республики узбекистан, трансплантация органов