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https://uz.sputniknews.ru/20220204/v-uzbekistane-ujestochili-nakazanie-za-nezakonnoe-ispolzovanie-tovarnogo-znaka-22530817.html
В Узбекистане ужесточили наказание за незаконное использование товарного знака
В Узбекистане ужесточили наказание за незаконное использование товарного знака
В Узбекистане установили размеры штрафов за незаконное использование товарного знака.
2022-02-04T08:00+0500
2022-02-04T08:00+0500
экономика
закон
изменения
собственность
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон, который предусматривает дополнения в законодательство об объектах интеллектуальной собственности. Текст документа опубликован в издании "Народное слово".В законе "Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" появился целый раздел, где указаны основания и порядок наложения штрафов за нарушения.Так, запрещено несанкционированное изготовление, применение, импорт, продажа или хранение продукта, содержащего запатентованный объект промышленной собственности. За это юридическому лицу грозит штраф от ста до двухсот базовых расчетных величин (БРВ).Аналогичное изменение внесено в закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".Компании, которые незаконно используют товарный знак, неправильно указывают место происхождения продукта или его название очень похожее на другой, оштрафуют на сумму от ста до двухсот БРВ. Такую же сумму придется заплатить за незаконное использование фирменного наименования - это предусматривает профильный закон.Если нарушитель оплатит 70% штрафа в течение месяца, то он освободится от уплаты оставшейся суммы.Закон вступит в силу с 3 мая 2022 года.Читайте также:Фальшивкам — "нет": запатентован бренд скандального узбекского мороженого &gt;&gt;Нарушены мои права интеллектуальной собственности — как взыскать ущерб &gt;&gt;
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закон, изменения, собственность

В Узбекистане ужесточили наказание за незаконное использование товарного знака

08:00 04.02.2022
© Pixabay / Pete Linforthдревесина-деревянный-авторское-право
древесина-деревянный-авторское-право - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2022
© Pixabay / Pete Linforth
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В Узбекистане установили размеры штрафов за незаконное использование товарного знака.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон, который предусматривает дополнения в законодательство об объектах интеллектуальной собственности. Текст документа опубликован в издании "Народное слово".
В законе "Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" появился целый раздел, где указаны основания и порядок наложения штрафов за нарушения.
Так, запрещено несанкционированное изготовление, применение, импорт, продажа или хранение продукта, содержащего запатентованный объект промышленной собственности. За это юридическому лицу грозит штраф от ста до двухсот базовых расчетных величин (БРВ).
Аналогичное изменение внесено в закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".
Компании, которые незаконно используют товарный знак, неправильно указывают место происхождения продукта или его название очень похожее на другой, оштрафуют на сумму от ста до двухсот БРВ. Такую же сумму придется заплатить за незаконное использование фирменного наименования - это предусматривает профильный закон.
Если нарушитель оплатит 70% штрафа в течение месяца, то он освободится от уплаты оставшейся суммы.
Закон вступит в силу с 3 мая 2022 года.

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