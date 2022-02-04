https://uz.sputniknews.ru/20220204/v-uzbekistane-usilyat-otvetstvennost-za-porchu-obektov-kulturnogo-naslediya-22541703.html

В Узбекистане усилят ответственность за порчу объектов культурного наследия

В Узбекистане усилят ответственность за порчу объектов культурного наследия

Сенаторы одобрили закон, переводящий разрушение и порчу объектов культурного наследия в категорию тяжких преступлений.

2022-02-04T13:11+0500

2022-02-04T13:11+0500

2022-02-04T13:11+0500

культура

сенат республики узбекистан

культурное наследие

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил законопроект, ужесточающий наказание за порчу объектов культурного наследия, сообщает информационная служба палаты.Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усилением охраны объектов материального культурного наследия" усиливает ответственность за уничтожение, разрушение или порчу объектов материального культурного наследия, а также переводит такие нарушения в категорию тяжких преступлений.Ранее Комитет Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта выявил случаи серьезного ущерба культурным памятникам в Бухарской, Кашкадарьинской областях и городе Ташкенте. Некоторые археологические объекты, взятые под государственную охрану, попросту исчезли.Этот случай показывает, что выявление и расследование такого рода нарушений требует специальных знаний и опыта и расследовать их должны квалифицированные следователи. Это тоже отражено в принятом законе.Читайте также:

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сенат республики узбекистан, культурное наследие, узбекистан