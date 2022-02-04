https://uz.sputniknews.ru/20220204/v-uzbekistane-usilyat-otvetstvennost-za-porchu-obektov-kulturnogo-naslediya-22541703.html
В Узбекистане усилят ответственность за порчу объектов культурного наследия
В Узбекистане усилят ответственность за порчу объектов культурного наследия
Сенаторы одобрили закон, переводящий разрушение и порчу объектов культурного наследия в категорию тяжких преступлений.
2022-02-04T13:11+0500
2022-02-04T13:11+0500
2022-02-04T13:11+0500
культура
сенат республики узбекистан
культурное наследие
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил законопроект, ужесточающий наказание за порчу объектов культурного наследия, сообщает информационная служба палаты.Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усилением охраны объектов материального культурного наследия" усиливает ответственность за уничтожение, разрушение или порчу объектов материального культурного наследия, а также переводит такие нарушения в категорию тяжких преступлений.Ранее Комитет Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта выявил случаи серьезного ущерба культурным памятникам в Бухарской, Кашкадарьинской областях и городе Ташкенте. Некоторые археологические объекты, взятые под государственную охрану, попросту исчезли.Этот случай показывает, что выявление и расследование такого рода нарушений требует специальных знаний и опыта и расследовать их должны квалифицированные следователи. Это тоже отражено в принятом законе.Читайте также:
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сенат республики узбекистан, культурное наследие, узбекистан
В Узбекистане усилят ответственность за порчу объектов культурного наследия
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Сенаторы одобрили закон, переводящий разрушение и порчу объектов культурного наследия в категорию тяжких преступлений.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik.
Сенат Олий Мажлиса одобрил законопроект, ужесточающий наказание за порчу объектов культурного наследия, сообщает информационная служба
палаты.
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усилением охраны объектов материального культурного наследия" усиливает ответственность за уничтожение, разрушение или порчу объектов материального культурного наследия, а также переводит такие нарушения в категорию тяжких преступлений.
"Наши исторические и культурные объекты имеют неоценимую ценность не только как материальное наследие, но и как духовное богатство нашего народа. С этой точки зрения сегодня усиление охраны объектов материального культурного наследия является одним из актуальных вопросов", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Ранее Комитет Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта выявил случаи серьезного ущерба культурным памятникам в Бухарской, Кашкадарьинской областях и городе Ташкенте. Некоторые археологические объекты, взятые под государственную охрану, попросту исчезли.
"При изучении реставрационных работ, проведенных в историческом комплексе Ситораи Мохи-Хоса, было установлено, что из-за их неправильного проведения в комплексе были утрачены его художественные украшения, узоры, облицованные плитки, нанесен ущерб исторической и художественной ценности на общую сумму 28 млрд сумов", - сообщает пресс-служба.
Этот случай показывает, что выявление и расследование такого рода нарушений требует специальных знаний и опыта и расследовать их должны квалифицированные следователи. Это тоже отражено в принятом законе.