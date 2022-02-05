https://uz.sputniknews.ru/20220205/ekspert-zachem-zapad-isterit-iz-za-napadeniya-rossii-na-ukrainu--video-22565130.html

Эксперт: зачем США убеждают мир в "нападении" России на Украину — видео

Эксперт: зачем США убеждают мир в "нападении" России на Украину — видео

Эксперт Федор Лукьянов объяснил, чем руководствуются США и НАТО, когда пытаются убедить мир в российской агрессии.

2022-02-05T15:58+0500

2022-02-05T15:58+0500

2022-02-05T16:01+0500

видео

запад

нападение

украина

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Именно так описывает действия Запада вокруг якобы нападения России на Украину Федор Лукьянов, главред журнала "Россия в глобальной политике". По его словам, весь этот психоз создан для того, чтобы потом сказать: "Путин не вторгся на территорию Украины, он испугался, мы его остановили". О том, как американцы и их союзники создали иллюзию спасения украинской демократии и свободы слова, "вполне удовлетворительном" ответе США и НАТО по гарантиям безопасности — смотрите в интервью Sputnik.Читайте также:

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запад, нападение, украина, видео