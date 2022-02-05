https://uz.sputniknews.ru/20220205/ekspert-zachem-zapad-isterit-iz-za-napadeniya-rossii-na-ukrainu--video-22565130.html
Эксперт: зачем США убеждают мир в "нападении" России на Украину — видео
Эксперт: зачем США убеждают мир в "нападении" России на Украину — видео
Эксперт Федор Лукьянов объяснил, чем руководствуются США и НАТО, когда пытаются убедить мир в российской агрессии.
2022-02-05T15:58+0500
2022-02-05T15:58+0500
2022-02-05T16:01+0500
видео
запад
нападение
украина
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Именно так описывает действия Запада вокруг якобы нападения России на Украину Федор Лукьянов, главред журнала "Россия в глобальной политике". По его словам, весь этот психоз создан для того, чтобы потом сказать: "Путин не вторгся на территорию Украины, он испугался, мы его остановили". О том, как американцы и их союзники создали иллюзию спасения украинской демократии и свободы слова, "вполне удовлетворительном" ответе США и НАТО по гарантиям безопасности — смотрите в интервью Sputnik.Читайте также:
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запад, нападение, украина, видео
Эксперт: зачем США убеждают мир в "нападении" России на Украину — видео
15:58 05.02.2022 (обновлено: 16:01 05.02.2022) Подписаться на
Чем больше истерии вокруг события, которого нет и не будет, тем легче сделать вид, что Запад победил.
Именно так описывает действия Запада вокруг якобы нападения России на Украину Федор Лукьянов, главред журнала "Россия в глобальной политике".
По его словам, весь этот психоз создан для того, чтобы потом сказать: "Путин не вторгся на территорию Украины, он испугался, мы его остановили".
О том, как американцы и их союзники создали иллюзию спасения украинской демократии и свободы слова, "вполне удовлетворительном" ответе США и НАТО по гарантиям безопасности — смотрите в интервью Sputnik.