https://uz.sputniknews.ru/20220205/kak-izmenilas-torgovlya-rossii-i-uzbekistana-za-tri-goda--statistika-22564012.html

Как изменилась торговля России и Узбекистана за три года — статистика

Как изменилась торговля России и Узбекистана за три года — статистика

Что было до пандемии, как изменилась торговля в "ковидный" 2020 года и каким были показатели в 2021-й? Об этом читайте в обзоре.

2022-02-05T14:52+0500

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экономика

статистика

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Государственном комитете по статистике оценили, как поменялась торговля Узбекистана и России за последние годы. В 2019 году торговый оборот Узбекистана с Россией составлял 6,669 миллиарда долларов. В 2020-м из-за пандемии показатель немного упал до 5,659 миллиарда долларов. Однако это вполне соответствовало общей тенденции в мировой экономике, на которую коронавирус оказал большое влияние.В 2021 году показатель не только восстановился до прежнего уровня, но и увеличился на 32,8% до 7,517 миллиарда долларов. По итогам 2021-го, Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров с долей в общем объеме внешнеторгового оборота в 17,9%. Китай же, ранее сохранявший лидерство, переместился на вторую строчку с долей 17,7%.В структуре российских поставок преобладают металлургическая продукция, продовольственные, промышленные товары и оборудование, а также нефтепродукты.В структуре узбекского экспорта Россия остается на втором месте — 2,058 миллиарда долларов (+38,5%), лидируют поставки в Китай — 2,519 миллиарда долларов (+30%).Вместе с тем, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках текстильной и плодоовощной продукции из Узбекистана: 910,7 миллиона долларов (+38,9%, доля – 31,1% в общих поставках) и 291,8 миллиона долларов (+14,3%, 30,5%) соответственно.Читайте также:

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