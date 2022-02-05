https://uz.sputniknews.ru/20220205/kogda-sostoitsya-mirovaya-premera-smartfonov-lineyki-realme-9--data-22554908.html

Когда состоится мировая премьера смартфонов линейки Realme 9 — дата

Когда состоится мировая премьера смартфонов линейки Realme 9 — дата

Фирменным цветом станет синий — благодаря фотохромному покрытию задняя панель меняет цвет с синего на красный всего за 3 секунды, если устройство находится под прямым солнечным светом.

2022-02-05T23:00+0500

2022-02-05T23:00+0500

2022-02-05T23:00+0500

это интересно

смартфон

премьера

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Бренд Realme раскрыл планы о мировой премьере номерной серии смартфонов Realme 9. Она состоится 16 февраля, одновременно с российским запуском новинок.В компании рассекретили и часть характеристик будущих смартфонов. Так, Realme 9 Pro 5G и Realme 9 Pro+ 5G получат фотохромный дизайн, вдохновленный восходом солнца. Фирменным цветом станет синий — благодаря фотохромному покрытию задняя панель меняет цвет с синего на красный всего за 3 секунды, если устройство находится под прямым солнечным светом или ультрафиолетовыми лучами. Инженеры добавили к фотохромному слою и стеклу органический композитный слой, который не только гарантирует устойчивость цвета, но и повышает скорость смены цвета на 40 процентов.Флагманская модель серии Realme 9 Pro+ 5G получит новый 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 920 5G. Частота основного ядра процессора увеличена с 2,4 ГГц до 2,5 ГГц. Графическим процессором выступает Mali-G68 MC4, который может разгонять частоту, повышая производительность в играх. В тесте AnTuTu смартфон realme 9 Pro+ 5G получил более 500 тысяч баллов, а в тесте GeekBench процессор Dimensity 920 5G превзошел конкурентов на 44 процента в одноядерном рейтинге и на 51 процент в многоядерном.Модель станет первым смартфоном среднего ценового класса с камерой Sony IMX766 с оптической стабилизацией. Датчик изображения обладает сверхбольшим размером 1/1,56 дюйма и обширной площадью пикселей. Чтобы как можно больше людей смогло заранее оценить возможности камеры смартфона, компания запустит круглосуточную онлайн-лабораторию Camera Lab 7 февраля.Читайте также:Всегда на связи: сколько импортных смартфонов ввезли в Узбекистан >>Узбекистанцы начнут сотрудничать с компанией Марка Цукерберга >>

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