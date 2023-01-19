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https://uz.sputniknews.ru/20230119/retsept-kak-ispech-keks-iz-nutelly-za-3-minuty-22547976.html
Быстрый завтрак: кекс из "Нутеллы" за три минуты
Быстрый завтрак: кекс из "Нутеллы" за три минуты
Суббота - долгожданный день после рабочей недели, когда хочется поспать подольше. Но и порадовать близких выпечкой прямо с утра в этом случае возможно - если воспользоваться этим рецептом кекса из Нутеллы с шоколадом.
2023-01-19T07:00+0500
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рецепт
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Поэтому делимся рецептом ароматного кекса на скорую руку, важным ингредиентом которого является шоколадная паста "Нутелла". С приготовлением справится даже ребенок!Ингредиенты:Пошаговый рецепт:Читайте также:Видео: нежный кекс, который легко испечь вместе с детьми — рецептТорт Ее Величества: вкуснейшая классика
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Быстрый завтрак: кекс из "Нутеллы" за три минуты

07:00 19.01.2023
© Pixabay / RenataMPBСуфле шоколад
Суфле шоколад - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2023
© Pixabay / RenataMPB
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Такой завтрак придется по вкусу и детям, и взрослым. И особенно хозяйкам - готовится он буквально за три минуты из самых обычных ингредиентов.
Поэтому делимся рецептом ароматного кекса на скорую руку, важным ингредиентом которого является шоколадная паста "Нутелла". С приготовлением справится даже ребенок!

Ингредиенты:

4 ст. л. пшеничной муки;
4 ст. л. сахара;
1 куриное яйцо;
3 ст. л. какао;
3 ст. л. "Нутеллы";
3 ст. л. молока;
горький или молочный шоколад;
3 ст. л. растительного масла.

Пошаговый рецепт:

1.
Все ингредиенты смешиваем в миске.
2.
Взбиваем вилкой или венчиком смесь до однородной массы.
3.
Заливаем в кружку.
4.
Ставим в микроволновку на 1,5-3 минуты в зависимости от мощности печи.
5.
Пока кекс остывает, натираем шоколад на крупной терке.
6.
Готовый кекс посыпаем шоколадной стружкой.

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