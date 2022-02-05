https://uz.sputniknews.ru/20220205/sinoptiki-predupredili-ob-opasnosti-na-perevale-kamchik-22565629.html

Синоптики предупредили об опасности на перевале Камчик

Синоптики предупредили об опасности на перевале Камчик

В Узгидромете распространили экстренное сообщение. Подробности — в материале.

2022-02-05T17:07+0500

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общество

камчик

опасность

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Синоптики предупредили об ухудшении погоды на участке автодороги А-373 "Ташкент-Ош".В воскресенье и понедельник в районе перевала Камчик выпадет много снега. Кроме того, ожидается плотный туман, из-за которого видимость на дорогах снизится до 50 метров. Также возможны сильные порывы ветра до 25-27 метров в секунду.Водителей предупредили о возможных снежных заносах и гололедице. Автомобилистов просят соблюдать меры предосторожности — двигаться на безопасном расстоянии и не превышать скорость.В зимнее время перевал перевал Камчик представляет опасность таке из-за угрозы схода лавин.Читайте также:

камчик

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камчик, опасность